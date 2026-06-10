Der FC Aarau verkündet drei Abgänge: So werden die Verträge von Thomas Chacon, Silvan Schwegler und Ibrahima Cissé nicht verlängert. Das Trio wird den Verein somit ablösefrei verlassen.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Trio verlässt den FC Aarau! Wie der Challenge-Ligist am Mittwoch bekannt gibt, werden die auslaufenden Verträge der drei Spieler Thomas Chacon (25), Silvan Schwegler (22) und Ibrahima Cissé (25) nicht verlängert.

Alle drei Akteure gehörten in der vergangenen Saison nicht zum Stammpersonal der Aarauer. Während Chacón, der im vergangenen Herbst aufs Brügglifeld gewechselt war, immerhin auf 20 Einsätze und einen Assist kam, lief Cissé kein einziges Mal in einem Pflichtspiel für den Verein auf. Der Abwehrspieler war erst im Januar zum FCA gestossen und bestritt lediglich Testspiele.

Auch Eigengewächs Silvan Schwegler spielte in der abgelaufenen Spielzeit keine grosse Rolle mehr und verbuchte lediglich vier Pflichtspieleinsätze. Seine Gesamtbilanz beim Club kann sich dennoch sehen lassen: Seit seinem Debüt im Juli 2020 absolvierte er insgesamt 108 Pflichtspiele für die erste Mannschaft, in denen er vier Tore und acht Vorlagen beisteuerte.