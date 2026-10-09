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Stade-Lausanne-Ouchy souverän
Aarau verliert gegen Schlusslicht

Lausanne-Ouchy marschiert weiter! Der Leader gewinnt in Rapperswil mit 3:0 und profitiert gleichzeitig vom Ausrutscher des Tabellenzweiten Winterthur. Aarau dagegen verliert beim Schlusslicht.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Wieder eine Niederlage: Aaraus Victor Petit kanns nicht fassen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Lynn Piubel, Autorenprofil
Lynn PiubelReporterin Sport

Stade-Lausanne-Ouchy gewinnt am Freitagabend auswärts gegen den FC Rapperswil-Jona mit 3:0. Gleichzeitig verliert der FC Winterthur gegen Neuchâtel Xamax 0:3. Dadurch wächst der Vorsprung von Leader Lausanne-Ouchy auf Winti auf sechs Punkte an.

Stade Nyonnais schlägt Aarau

Eine empfindliche Niederlage kassiert der FC Aarau! Bei Schlusslicht Stade Nyonnais gibts ein 1:2. Es ist bereits die vierte Niederlage für die Aargauer – im zehnten Spiel! Stade Nyonnais führt dank Shahin Edougue und Izer Aliu 2:0, das FCA-Tor von Mohamed Guindo ist nur noch Resultatkosmetik. Für Stade Nyonnais ist es der erste Sieg der Saison.

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Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
10
17
24
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
10
7
19
3
FC Winterthur
FC Winterthur
10
8
18
4
SC Kriens
SC Kriens
10
5
15
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
10
-2
15
6
FC Aarau
FC Aarau
10
-3
12
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
10
-4
10
8
FC Wil
FC Wil
10
-6
10
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
10
-6
9
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
10
-16
5
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