Lausanne-Ouchy marschiert weiter! Der Leader gewinnt in Rapperswil mit 3:0 und profitiert gleichzeitig vom Ausrutscher des Tabellenzweiten Winterthur. Aarau dagegen verliert beim Schlusslicht.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Stade-Lausanne-Ouchy gewinnt am Freitagabend auswärts gegen den FC Rapperswil-Jona mit 3:0. Gleichzeitig verliert der FC Winterthur gegen Neuchâtel Xamax 0:3. Dadurch wächst der Vorsprung von Leader Lausanne-Ouchy auf Winti auf sechs Punkte an.

Stade Nyonnais schlägt Aarau

Eine empfindliche Niederlage kassiert der FC Aarau! Bei Schlusslicht Stade Nyonnais gibts ein 1:2. Es ist bereits die vierte Niederlage für die Aargauer – im zehnten Spiel! Stade Nyonnais führt dank Shahin Edougue und Izer Aliu 2:0, das FCA-Tor von Mohamed Guindo ist nur noch Resultatkosmetik. Für Stade Nyonnais ist es der erste Sieg der Saison.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen