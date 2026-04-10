Eigentor zieht Vaduz am Neuenburgersee den Stecker

Vaduz lässt im Rennen um den direkten Aufstiegsplatz der Challenge League Punkte liegen: Die Liechtensteiner müssen sich Yverdon mit 1:2 geschlagen geben. Das entscheidende Tor fällt dabei in der Schlussphase.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Ende hätte Nicolas Hasler doch noch zum Helden werden können: Der Vaduz-Captain kommt in der Nachspielzeit in aussichtsreicher Position zum Abschluss – die Chance auf den späten Ausgleich. Doch diese nutzt er nicht, stattdessen landet der Ball im Nachthimmel über Yverdon. Kurz darauf ist die 1:2-Niederlage der Liechtensteiner am Neuenburgersee fix.

Und Hasler höchstens noch ein tragischer Held, denn: Sein Eigentor in der 79. Minute, als er eine Flanke von Sauthier aus kurzer Distanz unhaltbar für den eigenen Torhüter ablenkt, ist die Entscheidung in diesem Spiel, das die Vaduzer Serie von zuletzt drei Siegen in Serie beendet. Verfolger Aarau könnte mit einem Sieg am Samstag gegen Schlusslicht Bellinzona punktemässig wieder aufschliessen. Yverdon hält seine kleine Chance auf die Barrage gleichzeitig aufrecht.

Dabei hat das Spiel für Vaduz noch so gut begonnen: Nach nur fünf Minuten nimmt Monsberger den Ball im gegnerischen Strafraum stilsicher an, umdribbelt Yverdon-Keeper Enzler und schiebt zur frühen Führung ein. Yverdon reagiert darauf mit einem Marchesano-Penalty nach 25 Minuten. Danach sind Torchancen Mangelware – bis zur unglücklichen Hasler-Szene in der Schlussphase.

Kein Erfolgserlebnis für GC-Gegner

Etwas weiter nördlich am Neuenburgersee steht am Freitagabend auch Xamax im Einsatz. Dies mit Erfolg: Die Neuenburger feiern gegen Nyon einen überzeugenden 4:1-Sieg. Lausanne-Ouchy verpasst gleichzeitig vor dem Cup-Halbfinal gegen GC in einer Woche ein Erfolgserlebnis: Auswärts bei Étoile Carouge gehen die Waadtländer nach der Pause durch Nkama zwar in Fühung, müssen nach 73 Minuten in Unterzahl – Bah hat kurz zuvor Gelb-Rot gesehen – aber noch den Ausgleich durch Itaitinga hinnehmen. Dieses 1:1 ist dann auch das Schlussresultat.