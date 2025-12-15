DE
Rekurs eingelegt
AC Bellinzona wehrt sich gegen Lizenz-Entzug

Die Swiss Football League nimmt der AC Bellinzona die Spielberechtigung weg. Nun wehrt sich der Klub dagegen.
Publiziert: 16:05 Uhr
Bellinzona darf weiter in der Challenge Legue spielen – zumindest vorerst.
Foto: keystone-sda.ch

Die AC Bellinzona kämpft um den Verbleib in der Challenge League. Wie die Swiss Football League SFL mitteilt, hat der Klub innerhalb der vorgegebenen Frist offiziell Rekurs bei der Rekursinstanz für Lizenzen eingelegt. Damit tritt eine aufschiebende Wirkung in Kraft.

Am 9. Dezember hat die Swiss Football League Bellinzona mit sofortiger Wirkung die Lizenz entzogen, die benötigt wird, um am Spielbetrieb der Challenge League teilnehmen zu dürfen. Grund dafür ist, dass die Liga dem Verkauf des Tessiner Klubs nicht zustimmt.

Da Bellinzona nun formell Rekurs eingelegt hat und das Ganze dadurch aufgeschoben wird, ist die Mannschaft weiterhin berechtigt, am Spielbetrieb in der zweithöchsten Schweizer Liga teilzunehmen. 

Daneben informiert die Liga darüber, dass «bis zum Entscheid der Rekursinstanz keine weiteren Informationen kommuniziert werden». 

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
17
24
42
2
FC Aarau
FC Aarau
17
14
42
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
17
10
30
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
17
8
26
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
17
1
24
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
17
-7
19
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
17
-6
17
8
FC Wil
FC Wil
17
-14
16
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
17
-10
13
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
17
-20
10
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
