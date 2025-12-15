Die AC Bellinzona kämpft um den Verbleib in der Challenge League. Wie die Swiss Football League SFL mitteilt, hat der Klub innerhalb der vorgegebenen Frist offiziell Rekurs bei der Rekursinstanz für Lizenzen eingelegt. Damit tritt eine aufschiebende Wirkung in Kraft.
Am 9. Dezember hat die Swiss Football League Bellinzona mit sofortiger Wirkung die Lizenz entzogen, die benötigt wird, um am Spielbetrieb der Challenge League teilnehmen zu dürfen. Grund dafür ist, dass die Liga dem Verkauf des Tessiner Klubs nicht zustimmt.
Da Bellinzona nun formell Rekurs eingelegt hat und das Ganze dadurch aufgeschoben wird, ist die Mannschaft weiterhin berechtigt, am Spielbetrieb in der zweithöchsten Schweizer Liga teilzunehmen.
Daneben informiert die Liga darüber, dass «bis zum Entscheid der Rekursinstanz keine weiteren Informationen kommuniziert werden».
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
17
24
42
2
FC Aarau
17
14
42
3
Yverdon Sport FC
17
10
30
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
17
8
26
5
Neuchatel Xamax FCS
17
1
24
6
FC Rapperswil-Jona
17
-7
19
7
FC Stade Nyonnais
17
-6
17
8
FC Wil
17
-14
16
9
FC Etoile Carouge
17
-10
13
10
AC Bellinzona
17
-20
10