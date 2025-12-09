DE
SFL akzeptiert Verkauf nicht
Die Liga entzieht der AC Bellinzona die Lizenz

Die Lizenzkommission der Swiss Football League hat ihre Zustimmung für den Verkauf der AC Bellinzona verweigert. Zudem wird dem Tessiner Challenge-Ligisten die Lizenz entzogen.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
1/4
Die SFL hat der AC Bellinzona die Lizenz entzogen.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Knall im Tessin: Die Swiss Football League entzieht der AC Bellinzona per sofort die Lizenz, die zur Teilnahme an der Challenge League erforderlich ist.

Grund dafür ist, dass die Liga dem Verkauf des Tessiner Klubs nicht zustimmt. Gemäss SFL-Regularien müssen die Lizenzbehörden einem Eigentümerwechsel zustimmen. «Dadurch wird sichergestellt, dass ein Eigentümerwechsel – selbst während der laufenden Saison und nach Abschluss des ordentlichen Lizenzierungsverfahrens – hinsichtlich seiner finanziellen und sportlichen Auswirkungen geprüft wird», schreibt die SFL auf ihrer Webseite.

Im Fall der AC Bellinzona sei die Kommission zum Schluss gekommen, «dass die Voraussetzungen für die Bestätigung der dem Tessiner Klub am 19. Mai 2025 erteilten Lizenz III nicht erfüllt sind». Auf Basis der vom Verein eingereichten Unterlagen könne man aus diesem Grund dem Verkauf des gesamten Aktienkapitals durch Pablo Jesus Bentancur an den kolumbianischen Geschäftsmann Juan Carlos Trujillo Velasquez nicht zustimmen.

Der Verein kann innert fünf Tagen Rekurs einlegen. Während dieser Zeitspanne und der allfälligen Rekursprüfung, darf der Klub weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen. 

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
16
20
39
2
FC Aarau
FC Aarau
16
13
39
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
16
14
30
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
15
3
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
15
1
20
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
16
-3
19
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
16
-5
17
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
16
-9
13
9
FC Wil
FC Wil
16
-15
13
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
16
-19
10
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Bellinzona
Bellinzona
Challenge League
Challenge League
