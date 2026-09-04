Aarau müht sich gegen Rappi zum Sieg

Der FC Aarau beisst sich an Rapperswil-Jona lange die Zähne aus, fährt am Ende aber den dritten Saisonsieg ein. Shkelqim Vladi trifft spät zum 3:2-Erfolg.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Es sind zwar erst sieben Challenge-League-Runden gespielt, doch der Aufstieg hätte für den FC Aarau schon in erhebliche Ferne rücken können. Bis in die 87. Minute stehts gegen Rapperswil-Jona nur 2:2, womit die Aargauer schon acht Punkte hinter Leader Stade-Lausanne-Ouchy (2:0-Sieg gegen Kriens) gelegen wären. Shkelqim Vladi lässt das Brügglifeld kurz vor Schluss dann aber doch noch jubeln.

Dabei beweist das Team von Brunello Iacopetta gleich mehrfach Widerstandsfähigkeit. Zweimal gehen die St. Galler in Führung – Noa Mupemba (20.) und Evann Senaya (56.) treffen. Zweimal können die Gastgeber reagieren, wobei sie beim zweiten Tor auf die Mithilfe von Lois Ndema (63.) angewiesen sind, der ins eigene Gehäuse trifft. Am Schluss siegen die Aarauer 3:2 und klettern in der Tabelle vom 7. auf den 4. Rang.

Nach zuletzt zwei Remis zeigt der FC Winterthur eine äusserst starke Leistung und fertigt Xamax gleich mit 4:0 ab. Der Treffer von Beyer (20.) und die Penalty-Tore von Golliard (30.) und Zuffi (36.) fallen alle vor der Pause, wodurch die Messe schon da gelesen ist. Das Tor von Elias Maluvunu ist dann noch die Kirsche auf der Torte. Dank des Sieges klettern die Eulachstädter vorübergehend auf Rang 2, könnten jedoch am Sonntag von Yverdon (spiel gegen Schlusslicht Nyon) wieder überholt werden.

In der vierten Partie am Freitagabend teilen Étoile Carouge und der FC Wil die Punkte und trennen sich 1:1.

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