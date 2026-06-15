Julian Sigrist Redaktor Sport

Der FC Aarau verspielte in einer dramatischen Barrage gegen GC einmal mehr den Aufstieg. In der nächsten Saison soll es dann endlich klappen mit der Rückkehr in die Super League. Dabei können die Rüebliländer aber nicht mehr auf die Dienste von Torjäger Valon Fazliu zählen. Wie der FCA am Montagmorgen vermeldet, wurde einvernehmlich entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Wo es den 30-Jährigen nun hinzieht, ist noch nicht bekannt.

Fazliu wechselte 2022 vom FC Wil nach Aarau. Seither gelangen ihm in 145 Partien für die Rüebliländer 56 Tore und 37 Assists. Zuletzt wurde er zweimal in Folge als «SFL Best Player» der Challenge ausgezeichnet. «Valon hat unser Spiel mit seinen Fähigkeiten in den letzten Jahren mitgeprägt. Ich danke ihm für seinen Einsatz zum Wohle des FC Aarau und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft», wird Sportchef Elsad Zverotic zitiert.