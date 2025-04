1/4 Thun feiert den klaren Erfolg gegen Wil. Foto: Urs Lindt/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Gegensatz zum ersten Verfolger Aarau, der am Karfreitag zuhause gegen Vaduz (2:2) zum sechsten Mal in Folge nicht über ein Remis hinausgekommen ist, gab sich Thun am Ostermontag nicht den Hauch einer Blösse. Gleich mit 7:0 schiessen die Berner Oberländer Wil ab – und haben nun einen satten Vorsprung von 6 Punkten an der Spitze.

Bereits in der 3. Minute köpfelt Genis Montolio einen Corner von Miguel Castroman zur Führung ein, nur zehn Minuten später erhöhte Castroman im Nachsetzen. Die weiteren Treffer durch Layton Stewart, Nils Reichmuth, den Bruder von FCZ-Profi Miguel Reichmuht, Leonardo Bertone, Christopher Ibayi und ein Eigentor von Ramon Guzzo – auch er ein Ex-FCZ-Spieler – fielen in der zweiten Halbzeit.