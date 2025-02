1/2 Schaffhausen verliert gegen Xamax und ist wieder Schlusslicht der Challenge League. Foto: Freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nyon und Neuchâtel Xamax kommen in der Challenge League zu den ersten Siegen in diesem Jahr. Die Waadtländer gewinnen in der 23. Runde zu Hause gegen Lausanne-Ouchy 3:0, und die Neuenburger siegen in Schaffhausen 4:2.

Stade Nyonnais, das mit nur einem Punkt in vier Spielen ins Jahr gestartet war, gab durch den deutlichen Erfolg gegen den Kantonsrivalen den letzten Platz an den FC Schaffhausen ab.

Neuchâtel Xamax sichert sich das 4:2 in Schaffhausen Mitte der zweiten Halbzeit innerhalb von drei Minuten dank Toren von Kenan Fatkic mittels Penalty und Shkelqim Demhasaj zum vorentscheidenden 3:1. Zuvor waren die Xamaxiens sechs Spiele sieglos geblieben.