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Dieci Challenge League
Challenge League: Highlights Aarau – Yverdon (2:2)
Highlights im Video
So verspielt Aarau eine 2:0-Führung und den Aufstieg
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Aarau – Yverdon (2:2).
Publiziert: vor 30 Minuten
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