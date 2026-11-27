Ein Wechselbad der Gefühle. So kann man die Saison der Aarauer bezeichnen. Da ist der Cup-Triumph gegen den FCZ (2:0) Mitte Oktober. Doch da sind halt auch die sieben Niederlagen in der Liga – und der unbefriedigende Mittelfeldplatz in der Tabelle.
Immerhin kehren die Aargauer nun in der Challenge League zum Siegen zurück – nach zuletzt zwei Niederlagen (gegen Wil und Rapperswil) in Serie. In Kriens siegt das Team von Trainer Brunello Iacopetta 2:0. Ex-FCZ-Spieler Daniel Afriyie und Ex-YB-Junior Linus Obexer treffen für den FCA.
Derweil macht Winterthur mit Rappi kurzen Prozess. Der Super-League-Absteiger siegt auf der heimischen Schützenwiese gleich 6:1. Matchwinner? Ex-Freiburg-Junior Emilio Kehrer mit einem Hattrick.
Auch der Leader bleibt souverän. Stade-Lausanne-Ouchy siegt bei Etoile Carouge 2:0. Die Waadtländer haben in dieser Saison noch nie verloren – sie greifen nach dem Aufstieg.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
15
26
37
2
FC Winterthur
15
18
28
3
Yverdon Sport FC
14
11
26
4
Neuchatel Xamax FCS
14
-3
20
5
SC Kriens
15
-1
19
6
FC Aarau
15
-4
18
7
FC Wil
14
-5
17
8
FC Etoile Carouge
15
-8
14
9
FC Rapperswil-Jona
15
-12
14
10
FC Stade Nyonnais
14
-22
8