Ein Hattrick für Winterthur, die Wende für Aarau und der nächste Sieg für den Leader: In der Challenge League gewinnt Winterthur 6:1 gegen Rapperswil, Aarau 2:0 in Kriens und Stade-Lausanne-Ouchy 2:0 bei Etoile Carouge.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Ein Wechselbad der Gefühle. So kann man die Saison der Aarauer bezeichnen. Da ist der Cup-Triumph gegen den FCZ (2:0) Mitte Oktober. Doch da sind halt auch die sieben Niederlagen in der Liga – und der unbefriedigende Mittelfeldplatz in der Tabelle.

Immerhin kehren die Aargauer nun in der Challenge League zum Siegen zurück – nach zuletzt zwei Niederlagen (gegen Wil und Rapperswil) in Serie. In Kriens siegt das Team von Trainer Brunello Iacopetta 2:0. Ex-FCZ-Spieler Daniel Afriyie und Ex-YB-Junior Linus Obexer treffen für den FCA.

Derweil macht Winterthur mit Rappi kurzen Prozess. Der Super-League-Absteiger siegt auf der heimischen Schützenwiese gleich 6:1. Matchwinner? Ex-Freiburg-Junior Emilio Kehrer mit einem Hattrick.

Auch der Leader bleibt souverän. Stade-Lausanne-Ouchy siegt bei Etoile Carouge 2:0. Die Waadtländer haben in dieser Saison noch nie verloren – sie greifen nach dem Aufstieg.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen