Fabienne Kleinhenz

In der zweiten Minute der Nachspielzeit kommt es zum Winterthurer-Schrecken gegen Etoile Carouge: Während die Zürcher gerade zum 3:1 ansetzen, liegt der Ball kurz nach einem wegen Abseits abgebrochenen Angriff plötzlich im Netz – allerdings im eigenen (2:2).

Damit bestrafen die Genfer die Passivität ihres Gegners in der zweiten Halbzeit. Winterthur, als klarer Favorit in die Partie gestartet, dominiert das Spiel anfangs. Per Penalty bringt Antonio Marchesano sein Team in der 20. Minute in Führung, ehe Emilio Kehrer in der 40. Minute auf 2:0 erhöht. Kurz nach der Pause schleicht sich beim Tabellenzweiten jedoch die Ungenauigkeit ein: Vor allem in der Verteidigung und bei der Absprache mit dem Torhüter kommt es zu Patzern. Das Resultat: Itaitinga verkürzt per Penalty in der 47. für Carouge, bevor es dann erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich kommt.

Mit diesem Unentschieden verschenkt der FC Winterthur zwei wichtige Punkte für das Aufstiegsrennen – der Rückstand auf Spitzenreiter Stade-Lausanne-Ouchy wächst damit auf sechs Punkte an. Die Genfer wiederum halten dank des späten Ausgleichstreffers den Anschluss an das Tabellenmittelfeld und belegen aktuell den 7. Rang.