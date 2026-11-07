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Für Passivität bestraft
Winti lässt spät zwei Punkte liegen

Der FC Winterthur hat in der Challenge League gegen Etoile Carouge spät zwei Punkte liegen gelassen.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Winterthur muss spät den Ausgleich von Etoile Carouge hinnehmen.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
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Fabienne Kleinhenz

In der zweiten Minute der Nachspielzeit kommt es zum Winterthurer-Schrecken gegen Etoile Carouge: Während die Zürcher gerade zum 3:1 ansetzen, liegt der Ball kurz nach einem wegen Abseits abgebrochenen Angriff plötzlich im Netz – allerdings im eigenen (2:2).

Damit bestrafen die Genfer die Passivität ihres Gegners in der zweiten Halbzeit. Winterthur, als klarer Favorit in die Partie gestartet, dominiert das Spiel anfangs. Per Penalty bringt Antonio Marchesano sein Team in der 20. Minute in Führung, ehe Emilio Kehrer in der 40. Minute auf 2:0 erhöht. Kurz nach der Pause schleicht sich beim Tabellenzweiten jedoch die Ungenauigkeit ein: Vor allem in der Verteidigung und bei der Absprache mit dem Torhüter kommt es zu Patzern. Das Resultat: Itaitinga verkürzt per Penalty in der 47. für Carouge, bevor es dann erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich kommt.

Mit diesem Unentschieden verschenkt der FC Winterthur zwei wichtige Punkte für das Aufstiegsrennen – der Rückstand auf Spitzenreiter Stade-Lausanne-Ouchy wächst damit auf sechs Punkte an. Die Genfer wiederum halten dank des späten Ausgleichstreffers den Anschluss an das Tabellenmittelfeld und belegen aktuell den 7. Rang.

Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
22
31
2
FC Winterthur
FC Winterthur
13
15
25
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
12
9
22
4
SC Kriens
SC Kriens
13
3
19
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
12
-4
16
6
FC Aarau
FC Aarau
13
-5
15
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
13
-5
14
8
FC Wil
FC Wil
13
-6
14
9
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
13
-8
11
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
13
-21
8
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