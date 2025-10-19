1/4
Trainer Adrian Ursea feiert mit Yverdon den nächsten Sieg.
Foto: CYRIL ZINGARO
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Absteiger Yverdon bleibt in der Challenge League der erste Verfolger von Leader Aarau. Die Waadtländer bezwingen in der 10. Runde den Tabellenletzten Bellinzona zu Hause 2:0.
Die Tore für die Gastgeber erzielen Helios Sessolo per Penalty (29.) sowie Sidiki Camara in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf Assist von Sessolo. Yverdon liegt nach dem dritten Vollerfolg in Serie nach wie vor fünf Punkte hinter Aarau, während Bellinzona weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft warten muss.
Mehr Schweizer Fussball
Auch Vaduz mit drei Punkten
Auch das einen Zähler hinter Yverdon klassierte Vaduz holt drei Punkte. Die Liechtensteiner gewinnen beim Vorletzten Wil dank Toren von Mats Hammerich (60.) und Ayomide Akinola (81.) ebenfalls 2:0.
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
10
13
27
2
10
12
22
3
10
13
21
4
10
5
17
5
10
1
15
6
10
-3
11
7
10
-5
10
8
10
-5
8
9
10
-13
5
10
10
-18
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg