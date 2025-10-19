Yverdon bleibt in der Challenge League erster Verfolger von Aarau. Die Waadtländer besiegen Schlusslicht Bellinzona zu Hause 2:0. Auch Vaduz gewinnt mit 2:0 gegen Wil.

Yverdon bleibt erster Aarau-Verfolger – auch Vaduz mit drei Punkten

1/4 Trainer Adrian Ursea feiert mit Yverdon den nächsten Sieg. Foto: CYRIL ZINGARO

Absteiger Yverdon bleibt in der Challenge League der erste Verfolger von Leader Aarau. Die Waadtländer bezwingen in der 10. Runde den Tabellenletzten Bellinzona zu Hause 2:0.

Die Tore für die Gastgeber erzielen Helios Sessolo per Penalty (29.) sowie Sidiki Camara in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf Assist von Sessolo. Yverdon liegt nach dem dritten Vollerfolg in Serie nach wie vor fünf Punkte hinter Aarau, während Bellinzona weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft warten muss.

Auch Vaduz mit drei Punkten

Auch das einen Zähler hinter Yverdon klassierte Vaduz holt drei Punkte. Die Liechtensteiner gewinnen beim Vorletzten Wil dank Toren von Mats Hammerich (60.) und Ayomide Akinola (81.) ebenfalls 2:0.