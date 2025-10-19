DE
Challenge-League-Sonntag
Yverdon bleibt erster Aarau-Verfolger – auch Vaduz mit drei Punkten

Yverdon bleibt in der Challenge League erster Verfolger von Aarau. Die Waadtländer besiegen Schlusslicht Bellinzona zu Hause 2:0. Auch Vaduz gewinnt mit 2:0 gegen Wil.
Trainer Adrian Ursea feiert mit Yverdon den nächsten Sieg.
Absteiger Yverdon bleibt in der Challenge League der erste Verfolger von Leader Aarau. Die Waadtländer bezwingen in der 10. Runde den Tabellenletzten Bellinzona zu Hause 2:0.

Die Tore für die Gastgeber erzielen Helios Sessolo per Penalty (29.) sowie Sidiki Camara in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf Assist von Sessolo. Yverdon liegt nach dem dritten Vollerfolg in Serie nach wie vor fünf Punkte hinter Aarau, während Bellinzona weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft warten muss.

Auch Vaduz mit drei Punkten

Auch das einen Zähler hinter Yverdon klassierte Vaduz holt drei Punkte. Die Liechtensteiner gewinnen beim Vorletzten Wil dank Toren von Mats Hammerich (60.) und Ayomide Akinola (81.) ebenfalls 2:0.

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
10
13
27
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
10
12
22
3
FC Vaduz
FC Vaduz
10
13
21
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
10
5
17
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
10
1
15
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
10
-3
11
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
10
-5
10
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
10
-5
8
9
FC Wil
FC Wil
10
-13
5
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
10
-18
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
