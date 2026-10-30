Stade-Lausanne-Ouchy baut den Vorsprung an der Tabellenspitze der Challenge League im Spitzenspiel gegen Yverdon nach 0:2-Rückstand doch noch aus. Auch Aarau dreht sein Spiel.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Lange sieht es schwer danach aus, als würde Yverdon im Spitzenspiel den Rückstand auf Leader Stade-Lausanne-Ouchy verkürzen. Die Gäste führen im Waadtland-Duell nach Toren von Ex-GC-Stürmer Shkelqim Demhasaj, der schon in der 1. Minute trifft, und Ex-FCZ-Stürmer Jonathan Okita (38.) mit 2:0. Beiden Treffern geht ein übler Fehlpass voraus. Doch dann fliegt Varol Tasar kurz vor dem Pausenpfiff wegen einer Tätlichkeit vom Platz.

Nach dem Seitenwechsel dreht der schon vor der Pause spielbestimmende Leader das Spiel. Jamie Atangana (56.) und Ex-Sion-Spieler Théo Bouchlarhem mit einem Doppelpack (59. und 73.) treffen.

Auch der FC Aarau dreht seine Partie: Eris Abedini bringt Xamax zu Hause vor der Pause per Penalty in Front (40.). In der Schlussphase drehen die Aarauer auf. Daniel Acquah nach Goalie-Fehler (75.) sowie FCZ-Cupschreck Daniel Afriyie und Alexis Beka Beka in der Nachspielzeit sichern dem FCA den 3:1-Sieg.

Étoile Carouge und Kriens trennen sich 2:2. Stade Nyonnais setzt sich auswärts gegen Rapperswil-Jona mit 4:1 durch.