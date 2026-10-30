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Auch Aarau dreht Partie
Leader Lausanne-Ouchy gewinnt Spitzenspiel nach 0:2-Rückstand

Stade-Lausanne-Ouchy baut den Vorsprung an der Tabellenspitze der Challenge League im Spitzenspiel gegen Yverdon nach 0:2-Rückstand doch noch aus. Auch Aarau dreht sein Spiel.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Stade-Lausanne-Ouchy gewinnt gegen Yverdon nach 0:2. (Archivbild)
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Lange sieht es schwer danach aus, als würde Yverdon im Spitzenspiel den Rückstand auf Leader Stade-Lausanne-Ouchy verkürzen. Die Gäste führen im Waadtland-Duell nach Toren von Ex-GC-Stürmer Shkelqim Demhasaj, der schon in der 1. Minute trifft, und Ex-FCZ-Stürmer Jonathan Okita (38.) mit 2:0. Beiden Treffern geht ein übler Fehlpass voraus. Doch dann fliegt Varol Tasar kurz vor dem Pausenpfiff wegen einer Tätlichkeit vom Platz.

Nach dem Seitenwechsel dreht der schon vor der Pause spielbestimmende Leader das Spiel. Jamie Atangana (56.) und Ex-Sion-Spieler Théo Bouchlarhem mit einem Doppelpack (59. und 73.) treffen.

Auch der FC Aarau dreht seine Partie: Eris Abedini bringt Xamax zu Hause vor der Pause per Penalty in Front (40.). In der Schlussphase drehen die Aarauer auf. Daniel Acquah nach Goalie-Fehler (75.) sowie FCZ-Cupschreck Daniel Afriyie und Alexis Beka Beka in der Nachspielzeit sichern dem FCA den 3:1-Sieg.

Étoile Carouge und Kriens trennen sich 2:2. Stade Nyonnais setzt sich auswärts gegen Rapperswil-Jona mit 4:1 durch.

Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
12
18
28
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
12
9
22
3
FC Winterthur
FC Winterthur
11
12
21
4
SC Kriens
SC Kriens
12
2
16
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
12
-4
16
6
FC Aarau
FC Aarau
12
-2
15
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
12
-5
13
8
FC Wil
FC Wil
11
-6
11
9
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
12
-7
11
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
12
-17
8
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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Challenge League
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Rapperswil-Jona
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