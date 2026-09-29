Guillermo Abascal ist der neue Trainer von Yverdon Sport. Der 37-jährige Spanier, der bereits bei Basel, Lugano und Spartak Moskau tätig war, tritt die Nachfolge von Martin Andermatt an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Guillermo Abascal wird neuer Trainer von Yverdon Sport

Der 37-jährige Spanier trainierte zuvor Teams in der Schweiz, Russland und Mexiko

Yverdon spielte zuletzt 0:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy

Nick Reifler Video-Redaktor Sport

Yverdon Sport hat seinen neuen Trainer gefunden: Nach Informationen von Blick übernimmt Guillermo Abascal (37) das Ruder beim Challenge-Ligisten aus dem Kanton Waadt. Der Spanier tritt die Nachfolge von Martin Andermatt (64) an, der vor einer Woche freigestellt wurde.

Guillermo Abascal ist im Schweizer Fussball ein bekanntes Gesicht: Nach Stationen bei Chiasso und Lugano wechselte er zum FC Basel, wo er zunächst als Assistenztrainer tätig war, bevor er im Februar 2022 interimistisch die Rolle des Cheftrainers übernahm. Nach seiner Zeit am Rheinknie trainierte der Spanier unter anderem Spartak Moskau und den Granada CF.

Zuletzt in Mexiko an der Seitenlinie

Seine letzte Station führte ihn nach Mexiko zu Atlético San Luis. Abascal war 2025 zum Klub gestossen und hatte diesen im vergangenen März wieder verlassen. Seither war er ohne Verein.

Martin Andermatt bleibt Yverdon erhalten und kehrt auf seinen angestammten Posten als Technischer Direktor zurück, den er bereits vor seiner Interimsübernahme im März innehatte. Yverdon kam zuletzt gegen Stade-Lausanne-Ouchy nicht über ein torloses Remis hinaus und trifft am 9. Oktober in der Challenge League auf Étoile Carouge.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos