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Nachfolger von Andermatt
Ex-FCB-Trainer übernimmt bei Yverdon

Guillermo Abascal ist der neue Trainer von Yverdon Sport. Der 37-jährige Spanier, der bereits bei Basel, Lugano und Spartak Moskau tätig war, tritt die Nachfolge von Martin Andermatt an.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Ex-FCB-Trainer Guillermo Abascal ist der neue Coach von Yverdon.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Guillermo Abascal wird neuer Trainer von Yverdon Sport
  • Der 37-jährige Spanier trainierte zuvor Teams in der Schweiz, Russland und Mexiko
  • Yverdon spielte zuletzt 0:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy
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Nick ReiflerVideo-Redaktor Sport

Yverdon Sport hat seinen neuen Trainer gefunden: Nach Informationen von Blick übernimmt Guillermo Abascal (37) das Ruder beim Challenge-Ligisten aus dem Kanton Waadt. Der Spanier tritt die Nachfolge von Martin Andermatt (64) an, der vor einer Woche freigestellt wurde.

Guillermo Abascal ist im Schweizer Fussball ein bekanntes Gesicht: Nach Stationen bei Chiasso und Lugano wechselte er zum FC Basel, wo er zunächst als Assistenztrainer tätig war, bevor er im Februar 2022 interimistisch die Rolle des Cheftrainers übernahm. Nach seiner Zeit am Rheinknie trainierte der Spanier unter anderem Spartak Moskau und den Granada CF.

Zuletzt in Mexiko an der Seitenlinie

Seine letzte Station führte ihn nach Mexiko zu Atlético San Luis. Abascal war 2025 zum Klub gestossen und hatte diesen im vergangenen März wieder verlassen. Seither war er ohne Verein.

Martin Andermatt bleibt Yverdon erhalten und kehrt auf seinen angestammten Posten als Technischer Direktor zurück, den er bereits vor seiner Interimsübernahme im März innehatte. Yverdon kam zuletzt gegen Stade-Lausanne-Ouchy nicht über ein torloses Remis hinaus und trifft am 9. Oktober in der Challenge League auf Étoile Carouge.

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Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
9
14
21
2
FC Winterthur
FC Winterthur
9
11
18
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
9
5
16
4
SC Kriens
SC Kriens
9
5
14
5
FC Aarau
FC Aarau
9
-2
12
6
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
9
-5
12
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
9
-1
10
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
9
-4
9
9
FC Wil
FC Wil
9
-6
9
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
9
-17
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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Yverdon Sport FC
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Challenge League
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