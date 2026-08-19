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Bringt Europacup-Erfahrung mit
Aarau holt sich Verstärkung aus der belgischen Liga

Challenge-Ligist Aarau hat Alexis Beka Beka bis 2028 unter Vertrag genommen.
Publiziert: 19:57 Uhr
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Neu bei Aarau unter Vertrag: Alexis Beka Beka.
Foto: FC Aarau
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Der FC Aarau verstärkt sein Mittelfeld mit Alexis Beka Beka (25). Der Franzose mit kongolesischen Wurzeln stösst vom belgischen Klub La Louvière zum derzeitigen Sechsten der Challenge League, bei dem er bis 2028 unterschrieben hat.

Beka Beka bringt unter anderem Erfahrung aus Europa-League-Spielen (Lokomotive Moskau) und Conference-League-Partien (Nizza) mit ins Rüebliland.

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Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuchatel Xamax FCS
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3
3
9
2
FC Stade-Lausanne-Ouchy
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3
4
7
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
3
2
5
4
FC Winterthur
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3
3
4
5
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
3
2
4
6
FC Aarau
FC Aarau
3
-2
4
7
SC Kriens
SC Kriens
3
-1
3
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
3
-2
3
9
FC Wil
FC Wil
3
-5
3
10
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3
-4
0
Aufstieg
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