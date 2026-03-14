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«Befindet sich im Spital»
Ellbogen-Aktion von Müller gibt nach dem Spiel zu reden

Die Ellbogen-Szenen von Serge Müller gegen Berisha sorgt auch nach dem Spiel für viele Diskussionen. Dominik Schwizer, Serge Mèller, March Schneider und Brunello Iacopetta sprechen über die Szene.
Publiziert: 08:39 Uhr
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Aktualisiert: 08:55 Uhr
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Stefan KreisReporter Fussball
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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
26
26
59
2
FC Aarau
FC Aarau
26
20
59
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
26
17
47
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
25
10
38
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
25
-1
33
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
25
-10
29
7
FC Wil
FC Wil
26
-15
27
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
26
-11
25
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
25
-8
23
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
26
-28
15
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
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FC Aarau
FC Aarau
FC Vaduz
FC Vaduz
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