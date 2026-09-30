War seit Sommer vereinslos

Beim FC Wil hat die Karriere von Basil Stillhart einst begonnen. Nun kehrt er zu seinem Ausbildungsverein zurück.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ein Altbekannter kehrt zum FC Wil zurück. Wie der Ostschweizer Challenge-League-Klub mitteilt, kann er ab dem 1. Oktober wieder auf die Dienste von Basil Stillhart (32) zählen. «Die Swiss Football League hat das Härtefallgesuch für seine Qualifikation genehmigt», heisst es in der Mitteilung.

Damit kehrt Stillhart zu seinem Ausbildungsklub zurück. Er durchlief sämtliche Nachwuchsstufen des FC Wil und gab 2013 sein Profi-Debüt. Nach fünf Jahren wagte er den nächsten Karriereschritt und wechselte in die Super League. Nach Stationen bei Thun, St. Gallen und Winterthur, wo im Sommer sein Vertrag auslief, bringt er viel Erfahrung zum FC Wil.

«Wir freuen uns sehr, dass Basil unsere Mannschaft verstärken wird», wird Sportchef Michael Lang zitiert. «Mit seiner Erfahrung und seiner sportlichen Qualität wird er auf und neben dem Platz einen grossen Mehrwert für unsere junge Mannschaft bieten.»