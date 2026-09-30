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War seit Sommer vereinslos
Ex-Espe Basil Stillhart hat neuen Klub gefunden

Beim FC Wil hat die Karriere von Basil Stillhart einst begonnen. Nun kehrt er zu seinem Ausbildungsverein zurück.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Trägt künftig wieder das Trikot des FC Wil: Basil Stillhart.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Ein Altbekannter kehrt zum FC Wil zurück. Wie der Ostschweizer Challenge-League-Klub mitteilt, kann er ab dem 1. Oktober wieder auf die Dienste von Basil Stillhart (32) zählen. «Die Swiss Football League hat das Härtefallgesuch für seine Qualifikation genehmigt», heisst es in der Mitteilung.

Damit kehrt Stillhart zu seinem Ausbildungsklub zurück. Er durchlief sämtliche Nachwuchsstufen des FC Wil und gab 2013 sein Profi-Debüt. Nach fünf Jahren wagte er den nächsten Karriereschritt und wechselte in die Super League. Nach Stationen bei Thun, St. Gallen und Winterthur, wo im Sommer sein Vertrag auslief, bringt er viel Erfahrung zum FC Wil.

«Wir freuen uns sehr, dass Basil unsere Mannschaft verstärken wird», wird Sportchef Michael Lang zitiert. «Mit seiner Erfahrung und seiner sportlichen Qualität wird er auf und neben dem Platz einen grossen Mehrwert für unsere junge Mannschaft bieten.»

Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
9
14
21
2
FC Winterthur
FC Winterthur
9
11
18
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
9
5
16
4
SC Kriens
SC Kriens
9
5
14
5
FC Aarau
FC Aarau
9
-2
12
6
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
9
-5
12
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
9
-1
10
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
9
-4
9
9
FC Wil
FC Wil
9
-6
9
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
9
-17
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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FC Wil
brack super league
Super League
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FC St. Gallen
20896966 2454
FC Thun
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FC Winterthur
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