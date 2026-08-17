Der FC Aarau verpflichtet Torhüter-Talent Melvin Frei vom FC Luzern. Er wird das Torhüterteam als dritter Goalie hinter Hirzel und Velickovic ergänzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aarau holt Goalie-Talent Melvin Frei per sofort ins Team

Frei spielte letzte Saison zwölf Partien für Luzerns U19-Auswahl

Vertrag bis 30. Juni 2027, dritter Torhüter hinter Hirzel und Velickovic

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Aarau komplettiert sein Torhüterteam. Wie die Aargauer am Montag vermelden, verstärkt Melvin Frei (18) den Challenge-Ligisten per sofort. Das Schweizer Goalie-Talent stammt aus dem Nachwuchs des FC Luzern. Bei den Luzernern stand er in der vergangenen Saison für die U19-Auswahl in zwölf Partien zwischen den Pfosten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Nach der Ausleihe von Simon Zalokar an den FC Baden, um ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen, sind wir froh, dass wir unser Goalieteam nun wieder mit einem jungen, talentierten Keeper komplettieren konnten», wird Aarau-Sportchef Elsad Zverotic (39) in der Medienmitteilung zitiert.

Frei unterzeichnet einen Vertrag für die laufende Spielzeit bis zum 30. Juni 2027. In Aarau wird er hinter Andreas Hirzel (33) und Luka Velickovic (21) als dritter Torhüter fungieren.