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Aus dem FCL-Nachwuchs
Aarau verstärkt sich mit Goalie-Talent

Der FC Aarau verpflichtet Torhüter-Talent Melvin Frei vom FC Luzern. Er wird das Torhüterteam als dritter Goalie hinter Hirzel und Velickovic ergänzen.
Publiziert: 10:28 Uhr
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Frei stammt aus dem Nachwuchs des FC Luzern.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Aarau holt Goalie-Talent Melvin Frei per sofort ins Team
  • Frei spielte letzte Saison zwölf Partien für Luzerns U19-Auswahl
  • Vertrag bis 30. Juni 2027, dritter Torhüter hinter Hirzel und Velickovic
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Aarau komplettiert sein Torhüterteam. Wie die Aargauer am Montag vermelden, verstärkt Melvin Frei (18) den Challenge-Ligisten per sofort. Das Schweizer Goalie-Talent stammt aus dem Nachwuchs des FC Luzern. Bei den Luzernern stand er in der vergangenen Saison für die U19-Auswahl in zwölf Partien zwischen den Pfosten.

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«Nach der Ausleihe von Simon Zalokar an den FC Baden, um ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen, sind wir froh, dass wir unser Goalieteam nun wieder mit einem jungen, talentierten Keeper komplettieren konnten», wird Aarau-Sportchef Elsad Zverotic (39) in der Medienmitteilung zitiert.

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Frei unterzeichnet einen Vertrag für die laufende Spielzeit bis zum 30. Juni 2027. In Aarau wird er hinter Andreas Hirzel (33) und Luka Velickovic (21) als dritter Torhüter fungieren.

Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
3
3
9
2
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
3
4
7
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
3
2
5
4
FC Winterthur
FC Winterthur
3
3
4
5
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
3
2
4
6
FC Aarau
FC Aarau
3
-2
4
7
SC Kriens
SC Kriens
3
-1
3
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
3
-2
3
9
FC Wil
FC Wil
3
-5
3
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
3
-4
0
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
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FC Aarau
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