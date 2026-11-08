Boca Juniors werden auf dramatische Art Meister

Boca jubelt in letzter Sekunde: Ein Tor von Enner Valencia in der 96. Minute sichert den Juniors gegen Defensa y Justicia den Meistertitel. Rosario feierte im Parallelspiel verfrüht.

Darum gehts Boca Juniors sichern sich dank Enner Valencias Tor in der 96. Minute den Meistertitel gegen Defensa

Rosario gewinnt parallel 2:0 und liegt bis zu Valencias spätem Treffer virtuell vorn in der Tabelle

Fans in Rosario feiern wegen einer Falschmeldung kurz einen Titel, doch Boca gewinnt am Ende

Andri Bäggli Redaktor Sport

«Wer vorher feiert, feiert meistens umsonst», sagte schon Rudi Assauer (1944–2019), der mittlerweile verstorbene Schalke-Präsident, als sich die Gelsenkirchener 2001 über die vermeintliche Meisterschaft freuten. Es ist einer der dramatischsten Saisonfinals aller Zeiten, weil Bayern München tief in der Nachspielzeit doch noch ein Tor erzielte und sich so zum Meister machte.

Was dem FC Schalke vor über 25 Jahren passiert ist, hat sich nun in Argentinien wiederholt. Die Ausgangslage für die Boca Juniors nach drei titellosen Jahren ist klar: Mit einem Sieg gegen Defensa y Justicia ist ihnen die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Fehlinformation verbreitet sich

Doch das goldene Tor will nicht fallen. Zeitgleich führt Rosario im Parallelspiel und übernimmt vorübergehend die Tabellenspitze. Während die Minuten im legendären «La Bombonera» zerrinnen, wird das Spiel in Rosario abgepfiffen – ein 2:0-Sieg für die Hausherren und die virtuelle Tabellenführung.

Derweil läuft in Buenos Aires die Nachspielzeit, und tatsächlich: Enner Valencia schiesst in der 96. das 1:0 für Boca, die Stimmung kocht über. In Rosario macht sich Ernüchterung breit, doch plötzlich beginnen die Spieler und Fans zu feiern. Zuschauer hatten verfrüht gerufen, dass der Treffer nicht zähle und der Titel Rosarios feststehe.

1:37 Ekstase in Buenos Aires: Valencia schiesst die Boca Juniors in letzter Sekunde zum Titel

Dumm nur, dass dem gar nicht so ist. Das Tor von Valencia hat Bestand, und die Boca Juniors sind Meister. Am Ende sind es zwei Punkte, die den Unterschied machen und in die Geschichte eingehen – genauso wie die ekstatischen Rosario-Fans, die sich über den Phantom-Titel gefreut haben.