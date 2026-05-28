Real Madrid und Manchester City haben auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler ihre Fühler nach Enzo Fernandez ausgestreckt. Der Argentinier will Chelsea verlassen, die Blues fordern jedoch stolze 140 Millionen Euro.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Zeit von Enzo Fernandez (25) beim FC Chelsea könnte sich dem Ende zuneigen. Wie «BBC» berichtet, möchte der Captain der Blues den Verein nach der verpassten Europa-Qualifikation verlassen. Diesem Wechselwunsch sollen die Bosse der Londoner demnach nachkommen wollen, sofern ein Klub bereit ist, 140 Millionen Euro zu bezahlen.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen Abgang des Argentiniers, die nicht von ungefähr kommen. Nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinal gegen PSG verzichtete er auf ein klares Bekenntnis zum Klub – und sagte stattdessen: «Ich würde gerne in Madrid leben, es ist eine wunderschöne Stadt. Sie erinnert mich an Buenos Aires.»

Zweikampf zwischen Real und ManCity?

Genau in diese Stadt könnte es Fernandez nun auch ziehen. Laut dem englischen Portal «Talksport» gab es nämlich bereits Kontakt zwischen seinem Berater Javier Pastore (36) und den Königlichen. Noch sollen sich die Madrilenen aber nicht sicher sein, ob sie Fernandez oder einen defensivstärkeren Mittelfeldspieler bevorzugen.

Konkurrenz könnte Real von Manchester City bekommen. Auch die Skyblues sollen demnach Interesse am Argentinier haben. So richtig konkret soll es aber auch dort noch nicht sein, zumal ManCity den Fokus auf Nottinghams Elliot Anderson (23) gerichtet haben soll.

Sollte letztendlich kein Team bereit sein, die geforderten 140 Millionen auf den Tisch zu legen, soll Chelsea dem Bericht zufolge jedoch auch kein Problem damit haben, Fernandez über den Sommer hinaus zu behalten.

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