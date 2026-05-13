Traditionsturnier findet nach Ausfall wieder statt

Nach dem Ausfall 2025 feiert der Blue Stars Zürich Youth Cup sein Comeback. Nachwuchsteams aus Europa spielen in Zürich-Altstetten und im Letzigrund. Sepp Blatter und Heliane Canepa unterstützen das traditionsreiche Turnier als Schirmherren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blue Stars Zürich Youth Cup kehrt nach Ausfall 2025 zurück nach Zürich

Ex-Fifa-Boss Sepp Blatter unterstützt das Turnier als Schirmherr erneut

Finalspiele am 14. Mai, Eintritt frei, Blick überträgt live

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der Blue Stars Zürich Youth Cup war 86 Jahre lang eine Institution im Fussball. Doch 2025 fand das traditionelle U19-Turnier, an dem schon Legenden wie Bobby Charlton, Pep Guardiola und David Beckham teilgenommen haben, nicht statt. Der Grund: Die Fifa stellte nach fast 35 Jahren die Unterstützung ein – dafür organisierte der Weltverband eine U17-WM in Katar.

Nun kehrt der Youth Cup zurück. Über das Auffahrtswochenende treten die Auswahlen des FCZ, GC, Winterthur, Vitória Guimarães (Por), Strassburg (Fr), Espanyol (Sp) und der Blue Stars gegeneinander an. Bei den Frauen nehmen der FCZ, GC, YB, Basel, Salzburg (Ö), Leipzig (D), Como (It) und Sporting (Por) teil. Die Gruppenspiele finden auf der Buchlern in Zürich-Altstetten statt, ehe es für die Finalspiele in den Letzigrund geht.

Nebst den Partnern, der Stadt und dem Kanton Zürich richtet Blue-Stars-Präsident Abi Pranjes einen besonderen Dank an Ex-Fifa-Boss Sepp Blatter und Heliane Canepa: «Als ehemaliger Teilnehmer und Initiator der früheren Partnerschaft mit der Fifa setzt Sepp Blatter sich als Schirmherr erneut für das Fussballturnier ein, das ihm seit Jahrzehnten besonders am Herzen liegt. Heliane Canepa, die sich ebenfalls seit vielen Jahren um unseren Event verdient macht, wird als Schirmherrin des Frauenturniers amten.»

Der Eintritt für die Spiele ist kostenlos. Blick überträgt die Finalspiele am 14. Mai ebenfalls live.