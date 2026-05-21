Tausende Fans sind schon Teil der grössten Fanbotschaft der Schweiz, darunter zahlreiche Aushängeschilder aus Sport und Gesellschaft. Sie alle lassen der Schweizer Fussballnati vor dem Turnier in Nordamerika ihre Motivations-Messages auf dem XXL-Trikot von UBS zukommen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von UBS

Sie sind bereits in Vorfreude auf den Fussballevent des Jahres! Zahlreiche Prominente können die Endrunde in Mexiko, Kanada und den USA kaum erwarten. «Ich liebe diese Euphorie und die Fussballfeststimmung», freut sich Eislaufstar Denise Biellmann. «Ich fiebere jeweils richtig mit!»

Damit das Team von Trainer Murat Yakin mit voller Energie nach Übersee reist, unterstützen neben Tausenden von Fans auch Denise Biellmann, Zoë Torinesi und viele weitere bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Musik und TV die grosse UBS-Fanaktion. Sie alle wollen dabei sein, wo alles beginnt: mit einem persönlichen Glückwunsch für das Team – auf dem grössten Fantrikot der Schweiz.

Grösste Fanbotschaft der Schweiz auf Tournee

Das gigantische Trikot wurde am 27. März beim Testspiel gegen Deutschland in Basel erstmals präsentiert und startete damit seine Reise durch die Schweiz. Das Ziel: sämtliche Fans können darauf ihre Botschaften an unsere Fussballhelden festhalten. Es entsteht ein starkes Symbol für Zusammenhalt, Leidenschaft und nationale Unterstützung.

Am 13. Mai machte das Trikot Halt in der Bahnhofshalle Zürich. Diese Gelegenheit liess sich auch Ex-TV-Frau Monika Fasnacht nicht entgehen. Die Jasskönigin kann die Spiele in Übersee kaum erwarten: «Die Vorrundenspiele der Schweiz sind zum Glück alle um 21 Uhr – so muss ich nicht mitten in der Nacht aufstehen», sagt sie. Und fügt an: «Falls die Nati weiterkommt und zur Schweizer Zeit nachts spielt, stehe ich dann natürlich schon auf.» Und was schrieb sie aufs Trikot? Ihre und alle weiteren Widmungen der Prominenten siehst du in der Bildergalerie!

UBS Fussball-Engagement: Dabei, wo alles beginnt. Seit 1993 ist UBS Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbandes und unterstützt den Schweizer Fussball auf allen Ebenen: das Beach-Soccer- und eFootball-Nationalteam, von der Nachwuchsförderung bis zu den Nationalteams der Frauen und Männer. UBS ist dort präsent, wo Fussball beginnt – und wo Geschichte geschrieben wird. Mit dem gigantischen Fantrikot ist die ganze Schweiz eingeladen, mitzuwirken und Teil der grössten Fanbotschaft des Landes zu werden. Wir freuen uns über möglichst viele Teilnahmen an den Stationen des Trikots! Seit 1993 ist UBS Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbandes und unterstützt den Schweizer Fussball auf allen Ebenen: das Beach-Soccer- und eFootball-Nationalteam, von der Nachwuchsförderung bis zu den Nationalteams der Frauen und Männer. UBS ist dort präsent, wo Fussball beginnt – und wo Geschichte geschrieben wird. Mit dem gigantischen Fantrikot ist die ganze Schweiz eingeladen, mitzuwirken und Teil der grössten Fanbotschaft des Landes zu werden. Wir freuen uns über möglichst viele Teilnahmen an den Stationen des Trikots! Mehr zum Fussball-Engagment

Prominente motivieren die Nati zum Weit(er)kommen

Andere bekannte Persönlichkeiten wünschen der Nati ebenfalls das Beste. «Lieber Muri und liebes Nati-Team: ‹Chum bring en hei› – ihr schafft das», schreibt etwa TV-Moderatorin Patricia Boser. «Wir sind unglaublich stolz auf euch und freuen uns von Herzen, wenn ihr noch ganz lange an der Endrunde dabei seid.» Sie wird die Spiele stets mit der ganzen Familie verfolgen.

TV-Legende Kurt Aeschbacher drückt der Nati ebenfalls bei jedem Spiel die Daumen. Seine Botschaft? «Hey, Nati-Manne: Schiesset Goal. De chömed dr als Helde hei!»

Auch die Musiker Bligg, Trauffer und Chris von Rohr spornen die Schweizer Elf an. «Ich wünsche der Nati von Herzen Mut, Ausdauer und den Glauben an das Unmögliche», so «Alpentainer» Trauffer. Rocker von Rohr ist überzeugt, dass Murat Yakins «Böys» unsere Herzen mit ihrem Spiel erobern werden. «Einfach voll drauf, wie wir es auf der Bühne auch tun. Cheerz!», so der Krokus-Gründer.

Und Bligg? Er lässt die Yakin-Elf und uns mit seiner Botschaft «Geniesst das Turnier und schreibt Geschichte, Jungs!» vom ganz grossen Coup träumen. Ähnlich wie Skilegende Bruno Kernen, der zur Endrunde ein Tippspiel am Arbeitsplatz durchführen will. Sein Appell: «Der Wille versetzt Berge – go for the Cup! Viel Erfolg!»

Trikot-Tournee

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Nati-Legenden schreiben aufs Trikot

Ehemalige Nati-Stars sind ebenfalls dabei und supporten das aktuelle Team. Goalie-Legende Pascal Zuberbühler liess es sich anlässlich seines Besuchs als Talkgast des Forza-Fussballpodcasts von Blick im Zürcher HB nicht nehmen, eine Message an die Nati aufs gigantische Fantrikot zu notieren (siehe Bildergalerie).

Bereits in Basel unterstützten zudem Georges Bregy und Andy Egli die von UBS initiierte Aktion. «Ich finde es phänomenal. Die Leute nehmen die Aktion sehr positiv auf», schwärmt Egli. Und Bregy fügt an: «Vor allem, dass man die ganze Nation zusammenbringt und jeder die Möglichkeit hat, seine Botschaft mitzugeben. Dass man hier zeigen kann, wie wir miteinander nach Amerika gehen können!»

Somit ist klar: Die Vorfreude aufs Turnier und die Unterstützung in unserem Land sind riesig. Wer auch noch Teil der grössten Fanbotschaft der Schweiz werden will, hat am 29. Mai auf der Piazza Grande in Locarno die letzte Gelegenheit. Mehr Infos finden sich in der Klickmap!