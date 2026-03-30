Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FORZA! gewinnt Jurypreis bei den Suisse Podcast Awards in Zürich

Blick-Fussballpodcast überzeugt durch grosse Community und wöchentliche Aktualität

1,5 Jahre Expertise und Erfolg für Schweizer Fussball-Podcast FORZA! War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gleich zwei Sport-Podcasts von Blick wurden für die diesjährigen Suisse Podcast Awards nominiert: Eishockey-Podcast SCHLIIFTS! für den Publikumspreis und Fussball-Podcast FORZA! für den Publikumspreis sowie den Jurypreis in der Kategorie Sport. In Letzterer setzte sich FORZA! am Freitagabend an der Awardshow in Zürich gegen die Konkurrenz durch. Co-Host und Blick-Fussballreporter Florian Raz sowie Produzent Carlo Lardi haben die Auszeichnung für den besten Sport-Podcast des Landes feierlich entgegengenommen.

«In erster Linie gilt der Dank unserer stets grösser werdenden Community, die uns wöchentlich zuhört, unterstützt oder auch konstruktiv kritisiert, damit wir sehr schnell eine grosse Reichweite im Schweizer Fussball und darüber hinaus erzielen konnten», sagt Blick-Fussballchef und FORZA!-Co-Host Tobias Wedermann. «Die Auszeichnung ist eine sehr schöne Wertschätzung für uns als Hosts, aber auch für alle, die jede Woche mithelfen, sowie für die Experten und Teamkollegen, die in den letzten 1,5 Jahren bei uns mit ihrer Expertise zu Gast gewesen sind», so Wedermann.

Blick-Sportchef Emanuel Gisi: «FORZA! am Montag hat sich innert kürzester Zeit auf unterschiedlichen Plattformen als Pflichttermin bei Fans etabliert, der die Meinung über die Aktualität im Schweizer Fussball begleitet und prägt – dieser Award ist nun die Krönung für diese Entwicklung.» Die aber noch längst nicht am Ende ist. «Wir planen weitere Live-Events und rund um die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wird es so viel FORZA! geben wie nie zuvor», verspricht Gisi.