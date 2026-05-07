Hier sind die Panini-Bildli am günstigsten

Am Donnerstag geht der Panini-Sammelspass wieder los. Wie teuer sind die Päckchen, die 100er-Schachteln und das Album in den unterschiedlichen Läden? Blick macht den Vergleich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Panini-Sticker sind ab 7. Mai in der Schweiz erhältlich.

Lidl bietet Päckchen bis Samstag für 89 Rappen, Box für 89 Franken

Coop und Interdiscount bei 100er-Box am preiswertesten

Cédric Heeb Redaktor Sport

Panini ist zurück. Nachdem der US-Anbieter Topps bei der EM 2024 die Sticker vertrieben hat, ist nun das italienische Traditionsunternehmen wieder an der Reihe. Am Donnerstag startet der offizielle Verkauf.

Doch wie teuer sind die Päckchen, die neu mit sieben statt fünf Stickern befüllt sind? Die unverbindliche Preisempfehlung von Panini liegt bei 1.50 Franken pro Päckchen. Doch alle von Blick kontaktierten Detailhändler bieten die Sticker grösstenteils günstiger an.

Lidl und Denner starten am Donnerstag mit Rabattaktionen. Lidl bietet die Päckchen bis Samstag für 89 Rappen an, die 100er-Box für 89 Franken. Knapp darüber ist Denner mit der Einführungsaktion (bis Sonntag) von 90 Rappen pro Päckchen und 90 Franken pro Box.

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Klammert man bei der Stickertüte die Rabatte zum Verkaufsstart aus, ist die Migros mit 1.15 Franken am günstigsten. Dies ist bei der 100er-Box zwar nicht der Fall, allerdings gibt es die Schachtel vom Donnerstag, 7. Mai bis am Mittwoch, 13. Mai für 89 Franken zu kaufen. Beim normalen Verkaufspreis der Box sind Interdiscount und Coop mit 105 Franken am preiswertesten. Die Preise können sich während der Verkaufszeit aber auch noch verändern.

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Mit einer Box gehts schneller

Und wie kann man sein Album am schnellsten und effizientesten füllen? Dazu gab es sogar schon Studien und Untersuchungen, die sich im Prinzip alle einig sind: Zum Start wird der Kauf einer 100er-Box (dieses Mal mit 700 Stickern) empfohlen, da dort die Wahrscheinlichkeit von doppelten Stickern gering ist. Danach können mit einzelnen Päckchen die Anzahl doppelte Sticker für das grosse Tauschen aufgestockt werden.

Dass es in einer Box zu wenigen Duplikaten kommen sollte, bestätigt Panini gegenüber Blick: «In einer 100er-Box ist eine besonders ausgewogene Mischung enthalten, in der nur wenige oder teilweise sogar keine doppelten Sticker vorkommen.» Würde man 100 einzelne Päckchen kaufen, die nicht aus der gleichen Box stammen, «kann dieses optimierte Mischkonzept nicht mehr vollständig gewährleistet werden».