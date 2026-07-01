Liverpool schnappt sich Ligue-1-Profi für knapp 60 Millionen

Jérémy Jacquet ist neuer Spieler des FC Liverpool. Der Franzose wechselt von Rennes auf die Insel, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschreibt.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Liverpool hat am Mittwoch die Verpflichtung von Jérémy Jacquet offiziell gemacht. Der 20-jährige Franzose kommt von Ligue-1-Klub Stade Rennes und kostet die Reds Berichten zufolge knapp 60 Millionen Franken.

«Ich fühle mich gut, die ersten Eindrücke sind toll und ich bin glücklich, hier zu sein», wird der U21-Nationalspieler Frankreichs, der an der Anfield Road für fünf Jahre unterschrieben hat, auf der Liverpool-Webseite zitiert. «Es ist für mich ein grosser Traum und ein grosser Klub.»

Sein Profi-Debüt bei Rennes gab Jacquet im Januar 2024. Seither hat der Verteidiger 32 weitere Spiele für den Klub, wo auch der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo (29) spielt, absolviert.

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