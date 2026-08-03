Barcelona musste das letzte Testspiel in England absagen. Gegner Preston North End hatte zu wenige fitte Spieler. Ein Ersatzspiel mit der U21 lehnte Barça ab und reist nun früher heim.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barcelona sagt Testspiel in England wegen Spielermangel bei Preston ab

Preston wollte mit U21 antreten, Barcelona lehnte dieses Angebot ab

Statt Spiel absolvierte Barcelona am Montag eine zusätzliche Trainingseinheit

Blick Sportdesk

Barcelona musste den letzten Test ihres Trainingslagers in England absagen – aus einem kuriosen Grund: Der Gegner Preston North End hatte nicht genug Spieler aus dem Profikader, um die Partie zu bestreiten. Das Spiel war für Montag auf dem Gelände von St George's Park hinter verschlossenen Türen geplant, doch daraus wurde nichts. Der englische Zweitligist schlug vor, stattdessen mit seiner U21 anzutreten. Barcelona lehnte dieses Angebot ab.

Preston kämpft derzeit mit zahlreichen Verletzungen und wollte vor dem nächsten FA-Cup-Spiel am Samstag gegen Huddersfield Town kein Risiko eingehen. Die Gesundheit der Spieler habe Vorrang, teilte der Klub mit.

Für die Katalanen, die unter Trainer Hansi Flick die Saisonvorbereitung absolvieren, bedeutet dies eine unfreiwillige Planänderung. Statt des geplanten Testspiels stand eine zusätzliche Trainingseinheit auf dem Programm, bevor das Team früher als geplant nach Spanien zurückkehrte.

Somit muss der spanische Top-Klub die restliche Vorbereitung auf heimischen Boden absolvieren. Das Team rund um Superstar Lamine Yamal will den Titel in der spanischen Meisterschaft verteidigen. Auch in der Champions League wollen die Katalanen wieder für Furore sorgen, im vergangenen Jahr scheiterte man im Viertelfinal an Atletico Madrid.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.