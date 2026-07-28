Seine guten Auftritte an der WM in Nordamerika haben den Marktwert von Ruben Vargas ansteigen lassen – ein Wechsel könnte für seinen aktuellen Klub Sevilla also lukrativ sein. Am Flügelstürmer interessiert ist unter anderem der neue Manzambi-Klub.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Steht Ruben Vargas (27) vor einem Wechsel in die Premier League? Gemäss der spanischen Sportzeitung «Mundo Deportivo» haben die englischen Klubs Brighton, Newcastle und Aston Villa Interesse am Schweizer Flügelstürmer – und Sevilla wäre demnach auch bereit, den 27-Jährigen nach einer durchzogenen Saison abzugeben.

Die letzte Spielzeit beendeten die Andalusier nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen, wobei Vargas auch verletzungsbedingt in 24 Einsätzen nur auf drei Tore kam.

Nun hofft Sevilla aber auf ein lukratives Geschäft: Die guten Auftritte von Vargas an der WM in Nordamerika mit zwei Toren und dem verwandelten Penalty gegen Kolumbien, der die Schweiz erstmals seit 72 Jahren in einen WM-Viertelfinal gebracht hat, haben seinen Marktwert ansteigen lassen – dieser wird vom Portal Transfermarkt neu auf rund 14 Millionen Franken geschätzt.

Sollte Aston Villa bereit sein, nach dem 65 Millionen Franken teuren Transfer von Johan Manzambi (20) auch diese Summe zu stemmen, käme es in der englischen Top-Liga zu einer Vereinigung des wirbligen Schweizer Offensivduos, das an der WM zusammen an sechs Nati-Toren beteiligt war. Und auch bei Newcastle würde er mit Fabian Schär (34) auf einen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen treffen.

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