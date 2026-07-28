DE
FR
Abonnieren

Auch Manzambi-Klub dabei
Premier-League-Trio zeigt Interesse an Nati-Star Vargas

Seine guten Auftritte an der WM in Nordamerika haben den Marktwert von Ruben Vargas ansteigen lassen – ein Wechsel könnte für seinen aktuellen Klub Sevilla also lukrativ sein. Am Flügelstürmer interessiert ist unter anderem der neue Manzambi-Klub.
Publiziert: vor 41 Minuten
Kommentieren
1/5
An der WM in Nordamerika bildeten Johan Manzambi (l.) und Ruben Vargas ein starkes Offensiv-Duo – bald auch in der Premier League?
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Steht Ruben Vargas (27) vor einem Wechsel in die Premier League? Gemäss der spanischen Sportzeitung «Mundo Deportivo» haben die englischen Klubs Brighton, Newcastle und Aston Villa Interesse am Schweizer Flügelstürmer – und Sevilla wäre demnach auch bereit, den 27-Jährigen nach einer durchzogenen Saison abzugeben.

Die letzte Spielzeit beendeten die Andalusier nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen, wobei Vargas auch verletzungsbedingt in 24 Einsätzen nur auf drei Tore kam.

Nun hofft Sevilla aber auf ein lukratives Geschäft: Die guten Auftritte von Vargas an der WM in Nordamerika mit zwei Toren und dem verwandelten Penalty gegen Kolumbien, der die Schweiz erstmals seit 72 Jahren in einen WM-Viertelfinal gebracht hat, haben seinen Marktwert ansteigen lassen – dieser wird vom Portal Transfermarkt neu auf rund 14 Millionen Franken geschätzt.

Sollte Aston Villa bereit sein, nach dem 65 Millionen Franken teuren Transfer von Johan Manzambi (20) auch diese Summe zu stemmen, käme es in der englischen Top-Liga zu einer Vereinigung des wirbligen Schweizer Offensivduos, das an der WM zusammen an sechs Nati-Toren beteiligt war. Und auch bei Newcastle würde er mit Fabian Schär (34) auf einen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen treffen.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Newcastle United
Newcastle United
Premier League
Premier League
Aston Villa
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Sevilla
Sevilla
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Newcastle United
        Newcastle United
        Premier League
        Premier League
        Aston Villa
        Aston Villa
        Brighton & Hove Albion
        Brighton & Hove Albion
        Sevilla
        Sevilla
        Schweiz
        Schweiz