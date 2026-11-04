DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Andorra-Spieler bricht bei Schweigeminute in Tränen aus
Nach Tod von Gegenspieler
Andorra-Spieler bricht bei Schweigeminute in Tränen aus
Nach dem tragischen Tod von Jesus de Miguel (†30) halten die Spieler vom FC Andorra eine Schweigeminute ab.
Publiziert: vor 3 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen