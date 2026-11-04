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Nach Tod von Gegenspieler
Andorra-Spieler bricht bei Schweigeminute in Tränen aus

Nach dem tragischen Tod von Jesus de Miguel (†30) halten die Spieler vom FC Andorra eine Schweigeminute ab.
Publiziert: vor 3 Minuten
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