Liverpool und PSG haben sich bei den Verhandlungen um Flügelstürmer Bradley Barcola offenbar gefunden. Im Raum steht eine Ablösesumme von bis zu 130 Millionen Franken.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Schon länger buhlt Liverpool intensiv um PSG-Flügelstürmer Bradley Barcola (23), nun soll man sich gefunden haben: Wie der britische Journalist David Ornstein von «The Athletic» am Donnerstag schreibt, haben die Parteien eine Einigung über einen Transfer Barcolas zu den Reds erzielt. Nur einzelne Details müssten noch geklärt werden.

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Bis anhin hat vor allem die von PSG geforderte Ablösesumme für Diskussionen gesorgt – Liverpool hat diese nicht stemmen wollen. Gemäss Ornstein umfasst der Barcola-Deal nun eine Überweisung von insgesamt 130 Millionen Franken nach Paris. Damit wäre Barcola, der bei PSG noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, nach dem Schweden Alexander Isak (26, wechselte vor einem Jahr für über 135 Millionen von Newcastle nach Liverpool) der zweitteuerste Zugang in der Geschichte der Reds.

Barcola läuft seit seinem Wechsel von Lyon im Sommer 2023 für PSG auf und hat in dieser Zeit zweimal die Champions League und dreimal die französische Meisterschaft gewonnen. Dazu vertrat er Frankreich an der EM 2024 in Deutschland und an der WM 2026 in Nordamerika.

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