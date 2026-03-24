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National League: Highlights der Partie Fribourg – SCRJ (4:0)
Fribourg – SCRJ Lakers 4:0
Wallmark bedient De la Rose mit Zuckerpass im Powerplay
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Fribourg-Gottéron – SC Rapperswil-Jona Lakers (4:0).
Publiziert: vor 43 Minuten
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 24. März
3:30
Fribourg – SCRJ Lakers 4:0
Wallmark bedient De la Rose mit Zuckerpass im Powerplay
5:08
HC Davos – EV Zug 7:3
Ryfors-Shorthander in Baseball-Manier
In diesem Artikel erwähnt
National League
HC Fribourg-Gottéron
SC Rapperswil-Jona Lakers
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