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Fribourg – SCRJ Lakers 4:0
Wallmark bedient De la Rose mit Zuckerpass im Powerplay

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Fribourg-Gottéron – SC Rapperswil-Jona Lakers (4:0).
Publiziert: vor 43 Minuten
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 24. März
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