Fribourg-Gottéron – Ajoie 5:1 De La Rose eröffnet das Score mit Traumsolo

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Fribourg-Gottéron – HC Ajoie (5:1).

Publiziert: 22:43 Uhr | Aktualisiert: vor 59 Minuten