Fribourg-Gottéron – Ajoie 5:1
De La Rose eröffnet das Score mit Traumsolo

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Fribourg-Gottéron – HC Ajoie (5:1).
Publiziert: 22:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 12. November
