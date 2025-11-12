DE
SCL Tigers – Lugano 3:0
Bachofner erwischt Lugano-Goalie mit Buebetrickli

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – HC Lugano (3:0).
Publiziert: 22:31 Uhr
|
Aktualisiert: 22:44 Uhr
