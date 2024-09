Der Fluchwort-Streit um Max Verstappen geht in die nächste Runde. An der Pressekonferenz sorgt er für einen Eklat – und wird dabei von Norris und Hamilton unterstützt. Willkommen im Kindergarten.

Kurz zusammengefasst Safety-Car kommt seit 2008 jedes Jahr in Singapur

Verstappen erhielt Sozialarbeit-Strafe – und sorgt dann für einen PK-Eklat

Auch Hamilton hat eine Meinung zum Fluch-Ärger um Verstappen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Roger Benoit Formel-1-Experte

Der Flutlicht-Knaller von Singapur garantiert seit der Premiere 2008 nur eines: Der Safety-Car kommt zum Einsatz. Wie jedes Jahr seit der Premiere 2008. Nirgendwo ist die Crash-Gefahr grösser!

Doch seit acht Rennen (seit Kanada) ist der Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer arbeitslos. Gecrasht hat es trotzdem. Mit dem Safety-Car! Beim Training vor dem Monza-Rennen versagten am Aston Martin in der Parabolica die Bremsen – ab in die Tecpro-Mauern.

In der Sinhapur-Qualifikation erwischte es Sainz im Ferrari. Der Spanier lieferte eine Woche nach dem Crash mit Pérez in Baku wieder roten Schrott ab.

«I säge nüt!» Max Verstappen nimmt sich den legendären Satz des Schweizer Künstlers René Quellet zu Herzen – und kann sich dabei ein Schmunzeln nicht verkneifen. Foto: Singapore GP 1/5

Und weil im Top-Ten-Finale auch Ferrari-Teamkollege Leclerc versagte und die Track Limits missachtete, hatte der Monegasse am Ende keine Zeit im Computer! So liegen die Ferrari auf den Rängen 9 und 10.

0:29 Rote Flagge in Singapur: Carlos Sainz setzt seinen Ferrari-Boliden in die Wand

Im Flutlicht des Nacht-Spuks am Äquator steht das Königsduell: WM-Leader Max Verstappen musste sich mit dem Red Bull in der Qualifikation nur seinem härtesten Rivalen Lando Norris (im McLaren 59 Punkte zurück) geschlagen geben. Der Holländer: «Ich bin zufrieden!»

Norris und seine Start-Schwäche

Klar, Norris hat aus seinen bisherigen sechs Polepositionen nur 2024 in Zandvoort einen Sieg geholt. Beim Heimspiel seines Rivalen. Doch auch dort verhaute er den Start. Auf diese grosse Schwäche des Briten hofft der dreifache Weltmeister.

Interessant. Wenn Norris alle restlichen sieben Rennen (jeweils mit dem Extrapunkt) und alle drei Sprints vor Verstappen gewinnt, dann steht es am Ende 460:460. Und Norris würde mit 9:7 Siegen neuer Champion!

Graue Theorie und hohe Mathematik. Aber der Start zu den 62 Runden könnte heute einer der Höhepunkte werden, weil in der zweiten Reihe gleich beide Mercedes von Hamilton und Russell warten.

Verstappen-Eklat an der Medienkonferenz

Bei der Medienkonferenz mit Norris, Verstappen und Hamilton kam es wie erwartet zum Eklat. Weil der puritanische FIA-Boss Ben Sulayem aus Dubai (den kaum einer wahrnimmt) nicht akzeptiert, dass geflucht wird (vor allem mit dem F-Wort), hat er Verstappen am Freitag eine Strafe in Form von Sozialarbeit auferlegt. Obwohl der Holländer nur sein Auto beleidigt hatte: «Fucking Car!»

Dieser Fall ist einer der grössten Witze der letzten Formel-1-Jahre. Klar, dass Max im Medienraum nach der Qualifikation die Antworten verweigerte: «Ich spreche nur noch ausserhalb dieses Raums!»

Hamilton und Norris pflichten Verstappen bei

Neben ihm nickten Lando und Lewis vielsagend. Hamilton: «Ich würde sicher keine Sozialarbeit machen – und Max sollte es auch nicht tun!»

Was für ein Kindergarten, bei dem auch in Singapur die beiden Kick-Sauber fahrerisch dabei waren: 19. Bottas (der für 2025 einen neuen Vertrag unterschreiben durfte), 20. Zhou, der gehen muss.

Zum Glück kommt nächste Saison Nico Hülkenberg (37) nach Hinwil. Zum achten Mal 2024 donnerte der Deutsche mit dem Haas-Ferrari ins Finale – sensationeller Sechster oder dritte Reihe neben Baku-Sieger Piastri. Als WM-Elfter hat Hülkenberg bereits 22 Punkte.

0:58 Doch so cool reagiert Alpine: Franco Colapinto verfährt sich in falsche Box