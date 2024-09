Kurz zusammengefasst Verstappen führt trotz Punktverlusten weiterhin die Fahrerwertung an

Norris, Leclerc und Piastri als ernsthafte Herausforderer im Titelkampf

McLaren überholt Red Bull in der Konstrukteurs-WM mit 20 Punkten Vorsprung

Roger Benoit Formel-1-Experte

Als Max Verstappen (bald 27) am 23. Juni in Barcelona seinen letzten Grand Prix gewann, lag er 69 Zähler vor Lando Norris (24) – 219:150. Der Holländer hat also in den letzten sieben Rennen nur zehn Punkte eingebüsst! Weil Seriensieger, wie früher Michael Schumacher (55) und Lewis Hamilton (39), noch nie sehr populär waren (ausser bei den eigenen Fans), hoffen jetzt viele, dass Norris den 61-fachen GP-Sieger im McLaren-Mercedes vom Thron stossen kann.

Doch Norris hat zwei Gegner, die er nicht unterschätzen darf: Charles Leclerc (26) im Ferrari (nur 19 Punkte zurück) und Teamkollege Oscar Piastri (23, 32 Zähler zurück). Sie selbst haben noch Ambitionen auf den Titel. Und machen eine McLaren-Stallorder fast unmöglich.

Bleibt Super-Max ruhig?

Wenn Verstappen die Ruhe bewahrt (und das scheint sein grösstes Problem zu sein), kann er die nächsten Rennen noch gut schlafen.

Max Verstappen im Tief. Der Red-Bull-Star kann nicht mehr siegen. Foto: keystone-sda.ch 1/6

Natürlich sind die Kritiker längst aus den Büschen hervorgekrochen. Wie einst bei Hamilton. Man wirft Super-Max jetzt sogar mangelnden Kampfgeist vor, wie der Dauer-Plauderer Jacques Villeneuve (53). Klar, Verstappen kann momentan nicht mehr vom besten Auto profitieren. Und wenn ihm plötzlich Teamkollege Sergio Pérez (34) auf die Pelle rückt, muss sich Max Gedanken machen. In Baku hatten die Bullen zwei verschiedene Abstimmungen – Verstappen wählte die falsche. Dafür ist er allein verantwortlich.

Hier im Hitze- und Regenloch von Singapur erlebte Verstappen vor einem Jahr wegen einer falschen Abstimmung den «Tiefpunkt» von 2023 – Platz fünf. Neben 19 Siegen und zwei zweiten Plätzen.

Team-WM schon verloren?

Die letzte Schlacht am Äquator entschied Carlos Sainz (30, Ferrari) für sich – es war die einzige Niederlage 2023 von Red Bull. Zum Glück für die Fans ist dieses Jahr die Spannung mit vier Siegerteams zurückgekehrt. Für Max eine neue Situation.

In der Konstrukteurs-WM hat McLaren in Baku die Bullen überholt und führt jetzt mit 20 Punkten Vorsprung. Hier könnte es wegen des superstarken Papaya-Duos für Red Bull eng werden. Wenn nicht sogar aussichtslos.

Kimis goldene Stunde 2007

McLaren wartet jetzt seit 26 Jahren auf den Team-Titel. 1998 waren es Weltmeister Mika Häkkinen (55) und David Coulthard (53), die den Pokal ins Werk nach Woking (England) holten.

Und was war 2007? Da sammelte das verkrachte McLaren-Mercedes-Duo Fernando Alonso (43) und Hamilton je 109 Punkte. Und am Ende lachte Kimi Räikkönen (44) mit 110 Zählern als letzter Ferrari-Weltmeister. McLaren wurden damals alle WM-Punkte in der Teamwertung wegen der Spionage-Affäre gestrichen. Den Briten warf man vor, durch Industriespionage an technische Informationen und Baupläne der Autos von Ferrari gekommen zu sein.