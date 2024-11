Verstappen steht kurz vor dem vierten WM-Triumph in Folge in der Formel 1. In Las Vegas kann der Red-Bull-Pilot den Titel perfekt machen, selbst bei einem Ausfall. Konkurrent Norris muss mindestens Achter werden, um die Entscheidung zu vertagen.

So holt Verstappen schon am Sonntag seinen 4. Titel

So holt Verstappen schon am Sonntag seinen 4. Titel

1/5 Max Verstappen kann in Las Vegas seinen vierten WM-Titel in Folge einfahren. Foto: Lukas Gorys

Auf einen Blick Verstappen kann in Las Vegas vorzeitig Weltmeister werden

Norris braucht mindestens 8. Platz

62 Punkte Vorsprung für Verstappen in der WM-Wertung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Max Verstappen bietet sich am Sonntag im Grand Prix von Las Vegas die erste Chance, seinen vierten WM-Titelgewinn in der Formel 1 perfekt zu machen. Selbst bei einem Ausfall könnte die Rechnung für ihn aufgehen.

Mit seinem 62. GP-Sieg vor drei Wochen in Brasilien hat Verstappen wohl den vorentscheidenden Schritt zur neuerlichen erfolgreichen Titelverteidigung gemacht. Von Startplatz 17 aus ist der Holländer im Red Bull in einem chaotischen Regenrennen ganz nach vorne gefahren. Sein wohl grösster Sieg in diesem Jahr war für den 27-Jährigen zugleich sein erster seit über vier Monaten.

Drei Grands Prix und ein Sprintrennen vor Schluss hat Verstappen in der WM-Wertung 62 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Lando Norris im McLaren. Um den Titelkampf am Leben zu erhalten, muss der Engländer in Las Vegas mindestens drei Punkte auf den WM-Leader aufholen.

Vertagt Norris die WM-Entscheidung?

Verstappen wird in der Glücksspiel-Metropole definitiv Weltmeister, wenn er das Rennen vor Norris beendet oder beide Fahrer leer ausgehen, das heisst, die ersten zehn in der Rangliste verpassen. Norris muss in der Wüste von Nevada mindestens Achter werden und zugleich auf einen Nuller von Verstappen hoffen, sonst ist die WM entschieden. Gewinnt Norris das Rennen, kann Verstappen frühzeitig eine Woche später in Katar Weltmeister werden. Dort steht am Samstag auch ein Sprint an.

Verstappen würde auch dann Weltmeister werden, wenn Norris beim Saisonfinale am 8. Dezember in Abu Dhabi mit ihm nach Punkten gleichziehen würde. Der Holländer hat in diesem Jahr schon acht Grands Prix gewonnen, sein Rivale lediglich drei. Norris könnte also noch auf maximal sechs Siege kommen. Dies würde bei Punktgleichheit jedoch nicht ausreichen, um Verstappen als Weltmeister abzulösen.