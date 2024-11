«Hoffe, ich bin krank»

1/5 Die Formel 1 plant eine Mega-Show, in der alle neuen F1-Boliden gleichzeitig präsentiert werden. So soll es bei der Veranstaltung in London aussehen. Foto: X @F1

Die Formel 1 wirbt für ihre grosse Party zum Start der neuen Saison – doch die Stars des Sports stellen den Sinn des Events öffentlich infrage. «Ich wäre lieber zu Hause und würde mich auf die Saison vorbereiten», sagte McLaren-Pilot Lando Norris am Mittwochabend in Las Vegas: «Ich mag solche Dinge gar nicht.»

Der Engländer äussert sich damit ganz ähnlich wie Weltmeister Max Verstappen. Der Red-Bull-Star hatte seine Unlust mit Blick auf das Event am 18. Februar 2025 in London zuletzt bereits im Rahmen eines Twitch-Streams kundgetan. «Ich hoffe, ich bin in der Woche krank», sagte Verstappen.

Erstmals in der Geschichte ruft die Formel 1 alle Teams zusammen, um im Rahmen einer Show mit allen Fahrern und Teamchefs die neuen Autos und Lackierungen zu präsentieren. «Es ist mein Job, wenn ich da sein soll, werde ich wohl da sein», sagte Norris und fügte grinsend an: «Aber vielleicht schaue ich mal, wo Max Urlaub macht. Vielleicht fahren wir ja zusammen und sind dann beide krank.»

Nur ein Formel-1-Star findets gut

Norris und Verstappen sind in diesem Jahr die WM-Rivalen, im drittletzten Saisonrennen am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/SRF) kann der Holländer seinen vierten Titel in Folge perfekt machen. Wie alle anderen Fahrer dürften sie vertraglich verpflichtet sein, im kommenden Februar an der Show in London teilzunehmen.

Zumindest Esteban Ocon äusserte sich in Las Vegas offener zur neuen Idee der Formel 1. «Die Fans hat es sicher immer genervt, jeden Tag vor der Saison zu unterschiedlichen Zeiten die neuen Autos zu sehen», sagte der Alpine-Pilot: «Es ist doch gut, das jetzt gebündelt zu haben. Natürlich ist es noch ein weiterer Termin für uns mitten in der Saisonvorbereitung, aber eigentlich freue ich mich darauf.»

Das erste Rennen im nächsten Jahr steigt am 16. März in Australien.