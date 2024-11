Erstes Vegas-Training ohne Hinwiler Aero-Schock

Bei Audi-Sauber hat ein neues und letztes Aero-Paket aus Hinwil (neuer Unterboden) in dieser Saison erneut kaum Wirkung gezeigt: 16. Bottas, 18. Zhou. Nach dem ersten Training führt Hamilton 0,4 vor Mercedes-Partner Russell.

Hamilton-Show am Strip – Bottas voller Frust

Valtteri Bottas ist frustriert über seinen verlorenen Formel-1-Sitz

Die tiefen Temperaturen in Las Vegas machen das Reifenmanagement zum Problem für die Teams

Nach dem ersten Training führt Hamilton. Verstappen liegt 62 Punkte vor Norris

Der Finne Valtteri Bottas (35) muss seinen Frust über den verlorenen Formel-1-Sitz in Hinwil abbauen.

Nun, wer zu gierig wird und sich überschätzt, bestraft am Ende die Realität. Und die heisst in Las Vegas: 4. Getriebe 2024 – also fünf Strafplätze zurück!

Wohin führt der Weg?

Jetzt liess sich der Audi-Sauber-Pilot und WM-Letzte auf den rechten Oberschenkel ein Tattoo stechen: «What next?» Ja, was ist die nächste Station?

Die Richtung Mercedes ist wohl die einzige Formel-1-Alternative für Bottas. Dieser wagte sich nach dem GP Brasilien an seinen ersten Iron Man. Dieser fand aber nicht im Freien statt. Ein kleiner Pool, ein Trimm-Rad und ein Laufband mussten herhalten. Der zehnfache GP-Sieger: «Es war brutal, aber ich schaffte es unter elf Stunden.» Der Rekord auf Hawaii steht seit einem Monat auf 7:21 Stunden.

Training bei 13 Grad

Das erste Training in den ersten Nachtstunden von Las Vegas begann bei 13 Grad. Noch etwas zu «warm» für den Formel-1-Kälterekord der Formel 1 im kanadischen Montreal – fünf Grad.

Die tiefen Temperaturen machen das Reifenmanagement auf der 6,2 km langen Strecke erneut zum grossen Problem. Wer nicht auf seine Wunschzeiten kommt, macht sofort den Gummi zur Ausrede. Beispiel gefällig? Ferrari-Pilot Sainz: «Die Kälte spricht gegen uns. Wir haben Mühe, die Reifen auf Temperatur zu bringen.»

«Ehrenvoller Abschied»

Vom Start weg übernahmen die beiden Silberpfeile von Hamilton und Russell die Führung. Mercedes-Chef Toto Wolff (52): «Wir kommen vom vierten WM-Rang nicht mehr weg. Aber wir wollen uns in den letzten drei Rennen ehrenvoll von der längsten Saison verabschieden.»

Für WM-Leader und Vorjahressieger Max Verstappen (27) geht es im Spielerparadies nur darum, den letzten Titelgegner, Lando Norris im McLaren-Mercedes, zu kontrollieren. Mit 62 Punkten Vorsprung in den letzten drei WM-Läufen und dem Sprint in Katar kein allzu grosses Problem. Der Brite hat den Kampf mental bereits aufgegeben.

Keine Zwischenfälle

Und der Holländer hat seine Kritik an Las Vegas etwas zurückgenommen: «Das Rennen ist für die Formel 1 sicher wichtig, aber muss ich deswegen diesen Kurs lieben? Ich mag lieber schnelle Kurven.»

Im Gegensatz zur Vegas-Premiere vor einem Jahr, als ein Gullydeckel nach acht Trainingsminuten die beiden von Sainz und Ocon zerstörten und abgesagt wurde, blieb es diesmal ruhig.