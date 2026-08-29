Tollhaus in Monza. Mehr Emotionen? Geht nicht. Hier kommt das Formel-1-Inside von Roger Benoit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lando Norris (26) verlängert bei McLaren bis 2030, Alpine bis 2027

Ferrari-Chaos: Hamilton kritisiert Teamplay, unterschreibt aber bis 2027

WM-Wettquoten: Antonelli 1,3:1, Norris 9,5:1, Verstappen 55:1

Roger Benoit Formel-1-Experte

Norris hat verlängert

Die Formel 1 will offenbar keine Transferprobleme nach Übersee mitnehmen. Wie Bullen-Urgestein Max Verstappen (28) unterschrieb jetzt auch Weltmeister Lando Norris (26) bei McLaren bis 2030. Dazu verlängerte Alpine (2027 mit Sponsor Gucci) den Vertrag mit Franco Colapinto (22) um ein Jahr. Damit haben nur noch Haas und Racing Bulls – ohne dramatische Zwischenfälle – Cockpits frei.

Chaos bei Ferrari

Auf nach Monza. Das Autodromo wird auch diesmal ein vollgepacktes Tollhaus. Ein Italiener (Antonelli) kommt im Mercedes als WM-Leader zum Duell gegen den Briten Hamilton im Ferrari. Mehr Emotionen – das geht nicht. Doch bei den Roten herrscht das Chaos. Hamilton (59 Punkte zurück) macht Stunk: «Man hat bei Mercedes in Holland gesehen, wie ein echtes Teamplay geht. Bei uns ist das Thema Stallorder noch nicht angekommen!» Trotzdem hat der siebenfache Champion auch für 2027 bei Ferrari unterschrieben. Und zu Ehren von Michael Schumacher (56) hat Ferrari für dessen ersten Sieg 1996 in Monza das Auto neu lackiert: Weisse Stellen weg, dafür Schwarz neben dem Rot. Ferrari-Schumacher siegte fünfmal in Monza.

Antonelli und das Benoit-Buch

Für Antonelli war der königliche Park noch keine Reise wert. 2024 durfte er mit 18 Jahren das erste freie Training bestreiten – und flog nach zwei Runden in der Parabolica raus. Es hagelte Kritik, die 2025 anhielt, als Kimi in Monza mit Platz neun (!) das beste Europa-Resultat erreichte. Jetzt sind alle negativen Stimmen verstummt, das Lob hallt durch die ganze Welt. Am nächsten Sonntag muss er wegen eines Motorwechsels mindestens 10 Startplätze zurück. «Da habe ich viel Arbeit, um den Schaden gering zu halten», sagte Kimi bei seinem Uhren-Termin (IWC) diese Woche in Schaffhausen zu Blick. Das geschenkte Buch (Formel Wahnsinn) gefiel ihm wegen der «tollen Bilder».

Roger Benoit: Ein Leben auf der Überholspur Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die 1. Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken. Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die 1. Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken.

Stallorder-Skandal

Monza 2025 ging wegen McLaren als der Stallorder-Skandal in die Geschichte ein. WM-Leader Piastri und Norris kämpften hinter Sieger Verstappen um den zweiten Platz. Piastri überholte seinen Teamkollegen, weil die Mechaniker beim Norris-Boxenstopp fünf Runden vor dem Ende patzten! Das Team reagierte sofort, befahl dem Australier, den Platz wieder zurückzugeben. Das riss Piastri bis heute die Seele aus dem Leib. Und es waren am Ende diese drei geschenkten Punkte, die Norris (zwei Punkte vor Verstappen) zum König krönten! Hier noch die Wettquoten aus England für den Titelkampf: Antonelli 1,3:1 – Norris 9,5:1 – Hamilton und Russell je 14:1. Leclerc 27:1, Verstappen 55:1.