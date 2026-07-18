Kimi Antonelli sichert sich in Spa die Pole vor Verstappen und Norris. Letzterer wird aber wegen einer Strafe zurückversetzt. Davon profitiert Audi-Pilot Bortoleto.

Roger Benoit aus Spa und Manuela Bigler

Das Qualifying

Überflieger Kimi Antonelli ist weiterhin das Mass aller Dinge. Als Trainingssieger klassierte sich der Mercedes-Pilot wenige Stunden vor dem Qualifying nur knapp vor Charles Leclerc und Lewis Hamilton und galt damit auch als Favorit im Pole-Kampf. Dort lässt es der italienische Youngster (19) zunächst ruhig angehen. Nach dem Q1 landet er nur auf Platz acht. Der Mercedes-Pilot hatte aber offenbar Tests mit gebrauchten Reifen durchgeführt.

In den weiteren Durchgängen liegt Antonelli danach wieder vorne. Am Ende fängt der 19-Jährige Max Verstappen im Q3 um drei Zehntel ab, der kurzzeitig die Bestzeit gesetzt hatte und sich nun mit dem zweiten Startplatz begnügen muss. Für Antonelli ist es bereits die sechste Pole in der laufenden Saison. Und der WM-Leader sichert Mercedes in Spa dabei die erste Pole seit 2020 (damals Lewis Hamilton).

Hinter Antonelli und Verstappen setzt Lando Norris die drittbeste Zeit. Allerdings wird der viertplatzierte George Russell im Mercedes dessen Startplatz am Sonntag «erben». Denn beim McLaren-Pilot wurde die vierte Steuereinheit eingebaut, womit das erlaubte Kontingent von drei überschritten wurde. Für das Vergehen fällt Norris – wie auch Lance Stroll (Aston Martin) – zehn Startplätze zurück. Profiteur davon ist unter anderem Gabriel Bortoleto, der für Audi von Startplatz acht starten wird und damit von der besten Startposition der Saison (siehe Audi).

Neben Norris und Stroll stehen auch für Isack Hadjar (Red Bull) und Fernando Alonso (Aston Martin) bereits vor dem Qualifying Gridstrafen fest. Beide Fahrer wechselten die ganze Motoreinheit und müssen ans Ende der Startaufstellung zurück.

Audi

Im letzen Training in Belgien konnten Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg mit Platz neun bzw. Platz acht überraschen. Bereits im Q1 schnuppert Bortoleto als Elfter an den Top Ten, als Zehnter schafft es der Brasilianer in Diensten von Audi danach ins Q3. Dort sorgt er beim Rausfahren für Ärger bei Oscar Piastri., weil er dem McLaren-Pilot in der Boxengasse den Weg abschneidet. Piastri beschwert sich über Funk über das «gefährliche Losschicken des Audis», der sich vor ihm aus der Garage einreiht und Piastri so zum Bremsen zwingt. Für Bortoleto resultiert am Ende ein neunter Rang. Am Sonntag wird er jedoch aus der vierten Reihe starten. Der Brasilianer rückt aufgrund der Gridstrafe gegen Norris einen Startplatz vor. Damit gibt es für Audi die beste Startposition 2026. Zuvor starteten Bortoleto (in Suzuka) und Hülkenberg (in Barcelona) als beste Position von Rang neun aus.

Nico Hülkenberg läuft es derweil weniger gut. Im ersten Durchgang verbessert sich der Deutsche auf seiner letzten schnellen Runde und schafft den Einzug ins Q2 als 14. knapp. Dort liegt er aber dann weit hinter den Top Ten zurück und scheidet als 14. aus. Kurz vor Ende des Q2 musste Hülkenberg seinen Audi aufgrund eines technischen Problems am Streckenrand abstellen. Per Funk werden Hydraulikprobleme gemeldet.

Die Startaufstellung

1. Reihe: Antonelli – Verstappen

2. Reihe: Russell – Leclerc

3. Reihe: Hamilton – Piastri

4. Reihe: Lindblad – Bortoleto

5. Reihe: Lawson – Gasly

6. Reihe: Colapinto – Hülkenberg

7. Reihe: Norris – Sainz

8. Reihe: Bearman – Albon

9. Reihe: Ocon – Bottas

10. Reihe: Pérez – Stroll

11. Reihe: Hadjar – Alonso

So lief die Quali Qualifikation 1. Teil (18 Minuten) ** 1. Norris 1:45,865 2. Verstappen 3. Hadjar 4. Hamilton 5. Russell 6. Lindblad 7. Leclerc 8. Antonelli 9. Piastri 10. Lawson 11. Bortoleto 12. Gasly 13. Colapinto 14. Hülkenberg 15. Sainz 16. Bearman 1:47,113 ----------------------- 17. Albon 1:47,120 18. Ocon 19. Bottas 20. Pérez 21. Alonso 22. Stroll ** ** Qualifikation 2. Teil (15 Minuten) ** 1. Antonelli 1:45,142 2. Leclerc 3. Norris 4. Hamilton 5. Verstappen 6. Lindblad 7. Piastri 8. Russell 9. Hadjar 10. Bortoleto 1:46,082 ------------------- 11. Lawson 1:46,210 12. Gasly 13. Colapinto 14. Hülkenberg 1:46,671 15. Sainz 16. Bearman ** ** Qualifikation Pole-Kampf (12 Minuten) ** 1. Antonelli 1:44,361 2. Verstappen 1:44,678 3. Norris 4. Russell 5. Leclerc 6. Hamilton 7. Piastri 8. Lindblad 9. Bortoleto 10. Hadjar ** ** STRAFEN: ** ** Hadjar (ganze Motoreinheit) – letzte Reihe * Alonso (ganze Motoreinheit) – letzte Reihe * Norris und Stroll (vierte Steuereinheit) – plus zehn Positionen Qualifikation 1. Teil (18 Minuten) ** 1. Norris 1:45,865 2. Verstappen 3. Hadjar 4. Hamilton 5. Russell 6. Lindblad 7. Leclerc 8. Antonelli 9. Piastri 10. Lawson 11. Bortoleto 12. Gasly 13. Colapinto 14. Hülkenberg 15. Sainz 16. Bearman 1:47,113 ----------------------- 17. Albon 1:47,120 18. Ocon 19. Bottas 20. Pérez 21. Alonso 22. Stroll ** ** Qualifikation 2. Teil (15 Minuten) ** 1. Antonelli 1:45,142 2. Leclerc 3. Norris 4. Hamilton 5. Verstappen 6. Lindblad 7. Piastri 8. Russell 9. Hadjar 10. Bortoleto 1:46,082 ------------------- 11. Lawson 1:46,210 12. Gasly 13. Colapinto 14. Hülkenberg 1:46,671 15. Sainz 16. Bearman ** ** Qualifikation Pole-Kampf (12 Minuten) ** 1. Antonelli 1:44,361 2. Verstappen 1:44,678 3. Norris 4. Russell 5. Leclerc 6. Hamilton 7. Piastri 8. Lindblad 9. Bortoleto 10. Hadjar ** ** STRAFEN: ** ** Hadjar (ganze Motoreinheit) – letzte Reihe * Alonso (ganze Motoreinheit) – letzte Reihe * Norris und Stroll (vierte Steuereinheit) – plus zehn Positionen Mehr

Die Stimmen

Antonelli: «Ein guter Tag, jetzt gilt nur noch der Sonntag. Und wenn du Max neben dir hast, dann weisst du, dass du keinen Fehler machen darfst. Ich hoffe, ich muss keine Autos überholen.»

Verstappen: «Das ganze Wochenende war okay, vielleicht etwas zu langsam. Aber es geht. Das Energie-Management war für alle das gleiche. Dank dem Windschatten von Hadjar wäre dieser zweite Platz nicht möglich gewesen. Das Rennen: ich glaube, ich schaue mehr in den Rückspiegel...

Norris: «Pech, dass ich zehn Plätze zurück muss. Sonst wäre ich sicher bei einem dramatischen Start dabei gewesen... Das schmerzt, aber wir können nichts ändern. Ich hoffe, der McLaren bringt mich nach vorne, wir haben ja nichts am Auto geändert.»

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Das gab zu reden I

Kurz vor dem finalen Showdown gibt es plötzlich Rote Flagge und alle Fahrer begeben sich an die Box. Der Grund: In einer Kurve liegt zu viel Kies, die Strecke muss daher gründlich gesäubert werden. Das Problem gab es zuvor auch schon im Training. Die Uhr wird während der Roten Flagge im Pole-Kampf natürlich angehalten, die Fahrer müssen sich aber gedulden, nochmals eine schnelle Runde zu absolvieren.

Das gab zu reden II

Ferrari hat noch vor dem Qualifying alle Hände voll zu tun. Im dritten Training, wenige Stunden vor dem Pole-Kampf, crasht Lewis Hamilton kurz vor Schluss in die Streckenbegrenzung. Hinten rechts schlägt sich der Brite das Rad ab und zerstört zudem seinen Heckflügel. Bis zum Beginn der Quali ist das Auto aber wieder repariert und rechtzeitig wieder einsatzbereit. So hat Ferarri die Aufhängung, den Unterboden und den Heckflügel getauscht. Als Vorsichtsmassnahme habe Hamilton zudem ein neues Getriebe bekommen.

0:23 Zum Ende des Trainings in Spa: Hamilton crasht mit seinem Ferrari heftig

So gehts weiter

Der GP im belgischen Spa startet am Sonntag um 15 Uhr.