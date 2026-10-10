Verstappen und Hamilton – verliebt und wieder schnell!

Verstappen ist in Singapur nicht zu stoppen: Sprint-Sieg, Pole für den GP – und Russell patzt. WM-Leader Kimi Antonelli nimmt geschenkte Punkte mit und startet mit grossem Polster in die 62-Runden-Nacht.

Darum gehts Verstappen holte in Singapur Sprint-Sieg und Pole

Antonelli erbte Rang vier, er führt 89 Punkte vor Russell

Russell crashte und startet nach Motorwechsel ganz hinten

Roger Benoit Formel-1-Experte

Auch am Ende des Weges 2026 wartet der WM-Titel. Und den kann sich Kimi Antonelli (20) im Mercedes langsam gut vorstellen, weil zwei seiner Rivalen verliebt sind. Und ihm mit ihren Erfolgen diese Saison nicht mehr weh tun können: Max Verstappen (29) und seine Kelly sowie Weltenbummler Sir Lewis Hamilton (41) mit seiner Kim Kardashian.

Antonellis einziger «echter» Rivale, Teamkollege George Russell (28), zerstörte am Samstag im Sprint wohl seine allerletzte Chance. Wie ein Irrer raste er im Regen an Pole-Mann Verstappen vorbei – und crashte am Ende der ersten Runde. «Sorry, sorry, sorry», seufzte der Brite in den Funk der Silberpfeile.

Die McLaren eliminierten sich selbst

Der spätere Sieger Verstappen: «Ich wunderte mich noch, ob das gut geht.» Nachher hatte der Holländer für seinen 14. Sieg im 30. Sprint der Geschichte keine Probleme und hielt das Ferrari-Duo Leclerc und Hamilton in Schach.

Und WM-Leader Antonelli, der hielt sich aus allen gefährlichen Situationen raus – und prompt eliminierten sich in der letzten Runde vor ihm die beiden McLaren von Norris und Piastri selbst.

Antonelli nahm den geschenkten vierten Platz und fünf WM-Punkte dankend an. Zu den Profiteuren gehörte auch Hülkenberg im Audi. Aus dem 9. Platz (ohne Punkte) wurde innerhalb von Sekunden ein 7. Rang.

Doch der Jubel fiel verhalten aus. Denn vor dem Deutschen wurde Bearman im Haas-Ferrari Sechster. Und damit verloren die Hinwiler im Kampf um den siebten WM-Rang sogar einen Punkt – 19:30.

Hülkenberg im Glück

In der Qualifikation stolperte Hülkenberg an den Top 10 vorbei, hatte Glück, dass ihn die FIA für die Behinderung von Sainz nicht zurückversetzte.

Bortoleto, im Sprint von Albon abgeschossen, kämpft mit seiner Form – 14. Startplatz.

Die Musik seit dem GP von Bahrain in Malaysia vor einer Woche macht vor allem Verstappen, der mit seiner Kelly (Tochter von Ex-Weltmeister Piquet) seine Liebe offen zeigt.

Der Holländer hat in Malaysia die Pole vor Hamilton erobert und das Rennen vor Antonelli und Hamilton für sich entschieden.

Auch hier in Singapur kam bisher niemand an Verstappen vorbei: Pole-Position und Sieg im Sprint vor Hamilton. In der Qualifikation liess Super-Max weiter die Muskeln im Red Bull spielen, liess den Ferrari-Traum von der ersten roten Pole-Position seit Ungarn 2025 platzen. Leclerc und Hamilton mussten sich vor Verstappen verneigen. Und Antonelli schaut sich den Nachtspuk am Sonntag ab 20 Uhr Lokalzeit locker an.

Russell startet ganz hinten

Russell muss er nicht fürchten. Der Teamkollege muss wegen des Motorwechsels aus der letzten Reihe mit Hadjar, der mit Getriebe- und Motorensorgen ohne eine einzige Zeitrunde blieb, starten.

Antonelli steigt also am Äquator mit 89 Punkten Vorsprung auf den bereits geschlagenen Russell in die 62-Runden-Schlacht. Hamilton ist mit 104 Punkten Rückstand Dritter, kann aber am Sonntag an Russell vorbeiziehen. Und der Jubel in der Ferrari-Box vom milliardenschweren US-Superstar Kim Kardashian (in zehn Tagen 46) ist ihm sicher.