An Max Verstappen kommt im Qualifying in Malaysia keiner vorbei. Der Holländer schnappt sich seine 49. Pole – vor Lewis Hamilton. Ein Audi startet in den Top 10.

Das Qualifying

Max Verstappen im Red Bull hat schon in den Trainings gezeigt, dass mit ihm in Sepang zu rechnen ist. Und sein Name steht auch im Qualifying ganz oben: Der Holländer holt sich seine 49. Pole – die erste seit Abu Dhabi 2025 (damals holte er den Sieg).

Neben ihm wird Lewis Hamilton im Ferrari stehen. Der siebenfache Weltmeister zeigt eine starke letzte Runde. «Endlich!», zeigt er sich am Funk erleichtert.

Isack Hadjar wird im Qualifying Dritter – aufgrund seiner Strafe fällt er aber auf Startplatz acht zurück.

Kimi Antonelli hat in Druchgang zwei mit den Track Limits zu kämpfen. Er kommt in Kurve sechs zu weit raus – Zeit weg! Er muss nochmals ran, um sich ins Q3 zu retten. Deshalb hat der WM-Leader aber dann im letzten Durchgang nur noch einen frischen Reifensatz zur Verfügung. Am Sonntag startet er von Positon drei.

Eine bittere Enttäuschung gibts für George Russell. Der Antonelli-Verfolger platziert sich nur auf Platz sieben.

So starten sie

1. Reihe: Verstappen – Hamilton

2. Reihe: Antonelli – Leclerc

3. Reihe: Norris – Piastri

4. Reihe: Russell – Hadjar

5. Reihe: Gasly – Bortoleto

6. Reihe: Lawson – Alonso

7. Reihe: Sainz – Stroll

8. Reihe: Hülkenberg – Bearman

9. Reihe: Ocon – Albon

10. Reihe: Bottas – Pérez

11. Reihe: Colapinto – Lindblad

Audi

10. Bortoleto

15. Hülkenberg

«Sorry, guys!», nach den ersten 15 Minuten muss sich Nico Hülkenberg bei seinem Team entschuldigen. Der Deutsche leistet sich auf der letzten schnellen Runde im letzten Sektor einen Verbremser und schafft es nicht in die zweite Runde. «Ich habe zu viel gewollt. Das geht auf meine Kappe», sagt Hülkenberg danach.

Gut aus Audi-Sicht: Oliver Bearman und Esteban Ocon, die beiden Haas-Piloten, reihen sich gar hinter Hülkenberg ein.

Und Gabriel Bortoleto? Der überzeugt. Der Brasilianer rettet sich mit Platz zehn in den dritten Durchgang. Dort krallt er sich Startplatz zehn.

Die Stimmen

Max Verstappen: «Ich habe schon mehrmals versucht, in diesem Jahr die Pole zu holen. Jetzt ist sie endlich da. Ich bin sehr glücklich, ich freue mich auf den Sonntag – und vielleicht sehen wir uns als Sieger wieder!»

Lewis Hamilton: «So viele fans habe ich hier noch nie gesehen. Danke auch ans Auto, die Reifen, das Team. Wir haben hart gearbeitet, ich mache mir für Sonntag keine Sorgen. Wir scheinen alles im Griff zu haben, auch wenn plötzlich der Wind kommt.»

So gehts weiter

Am Sonntag steigt der GP Bahrain in Malaysia um 9 Uhr MEZ. Danach gehts weiter nach Singapur. Dort gibts am nächsten Wochenende zusätzlich ein Sprintrennen (Samstag, 11 Uhr).