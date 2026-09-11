Unfallfreier GP-Auftakt in Madrid und gute Audis

Nach dem Feuerunfall in der Formel 2 des Thai Inthraphuvasak bleibt die Frage: Wen erwischt es im Formel-1-Zirkus zuerst? Im ersten Training auf dem Madring blieb es noch ruhig. Russell lag vor Antonelli, Leclerc, Hamilton und Verstappen.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Bei 26 Grad und 48 auf dem Asphalt übernahm Verstappen im Red Bull bald einmal die Führung vor Hamilton und Norris. Bis Leclerc im Ferrari den Ton angab. Bei den Roten standen nach dem Monza-Chaos und der Prügelstrafe in den Medien wieder mal klärende Gespräche auf dem Programm. «Ja, wir haben geredet», sagt Hamilton. Und Chef Vasseur: «Meine Hauptaufgabe ist es, das ganze Team nach aussen zu schützen!»

Stars geben den Ton an

Die erste Lehrstunde war noch keine zehn Minuten alt, als schon sieben verschiedene Fahrer auf dem Zeitcomputer an erster Stelle auftauchten.

Weiter gut in der Aussenseiterrolle fühlt sich Liam Lawson als Hadjar-Ersatz bei Red Bull. Der Neuseeländer ist trotz 51 WM-Punkten bei Racing Bulls für 2027 noch nicht bestätigt. Im Gegensatz zum Schweden Arvid Lindblad (19). Als Druckmittel hält das B-Team weiter den Bulgaren Tsolov, Leader der Formel-2-Serie, bereit.

Letzte Ferrari-Pole: Ungarn 2025

Nach 15 Minuten lagen beide Ferrari vorne. Das Team stand seit Ungarn 2025 (Leclerc) nie mehr auf der Pole-Position. Das ist jetzt schon 23 Rennen her.

Noch sah man keine Verbremser. Am meisten Probleme scheinen die Fahrer mit der knapp 800 Meter langen Boxengasse zu haben. Fast 500 Meter müssen mit dem Speedlimit (80 km/h) gefahren werden.

Antonelli und die Podest-Pasta

Nach 25 Minuten meldete sich WM-Leader Antonelli (66 Punkte vor Mercedes-Teamkollege Russell) vorne an und sprengte das Ferrari-Duo. Der Italiener will auch in Madrid für eine Show sorgen, sagt aber: «Bei heissen Manövern denke ich vielleicht einmal an die WM!» In dieser Beziehung (18 Punkte sind mehr als Null) wären ihm Emerson Fittipaldi und Niki Lauda ein Vorbild.

Antonelli hatte natürlich verrückte Tage nach Monza. Am meisten verblüffte Kimi auf dem Podest als er vor Zehntausenden Fans auf der Strecke plötzlich mit einem Teller Pasta auftauchte – und daneben stand die Champagnerflasche.

Heisse Boxengasse, gute Audis

Vorne wechselten sich die beiden Ferrari-Stars immer wieder ab. Nur Antonelli liess sich im Mercedes kaum abschütteln.

Sehr gut gelang dem Audi-Duo der Start in ein neues Abenteuer. Sie waren meist in den Top 10 anzutreffen, jagten ihre Boliden mit viel Mut durch die 550 Meter lange und überhöhte Kurve «Il Monumental». Allerdings mit weiter über einer Sekunde Rückstand auf die Boliden aus Maranello. Audi scheint die Gegner aus dem hinteren Feld klar im Griff zu haben. Es geht um WM-Platz acht, den noch Haas-Ferrari mit 21:16 Zähler hat.

Angriff von Russell

17 Minuten vor Schluss übernahm dann Russell mit fast einer halben Sekunde Vorsprung die Führung vor den beiden Ferraris und Teamkollege Antonelli.

Aber noch sind die Roten nicht auf dem roten Gummi (weichste Mischung). Und schon meldete sich WM-Leader Antonelli bei Russell an. Bei Ferrari scheint man den Angriff auf Mercedes erst für das zweite Training ab 17 Uhr zu planen.