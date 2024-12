Max Verstappen wird am Sonntag den GP von Startplatz 2 in Angriff nehmen. Der Holländer wird spät von den Stewards gebüsst, er soll George Russell behindert haben.

Dieser Coup kam nach dem enttäuschenden 8. Platz des Holländers im Sprintrennen drei Stunden vorher. Dort war Verstappen das ganze Rennen erfolglos hinter Hülkenberg im Haas-Ferrari nachgefahren.

«Wenn wir das Auto ins richtige Temperaturfenster der Reifen bringen, können wir uns immer auf Max verlassen. So kommen wir aus der Hölle in den Himmel und eben auch umgekehrt», lachte Motorsportchef Helmut Marko.

Doch spät kommt der FIA-Schock: Verstappen wird bestraft, weil er Mercedes-Fahrer George Russell in Q3 behindert hat. Verdikt: ein Strafplatz. Russell wird den GP am Sonntag eröffnen.

Sauber-Duo lässt im Qualifying aufhorchen

Für einmal gab es für das scheidende Duo bei Audi-Sauber Applaus. Im Sprint blieben die zwei Fahrer chancenlos und auch im 36. Rennen in Serie ohne Punkte.

Aber bei der GP-Zeitenjagd liessen Zhou mit dem 12. und Bottas mit dem 13. Platz aufhorchen. Es war erst der dritte «Sieg» des Chinesen 2024 über den Finnen. Zuletzt hatte das Duo beim GP Spanien die erste Qualifikationshürde gemeinsam genommen. Punkte gab es im Mai aber keine.

Jetzt sind es 60 Wochen her, seit Sauber hier in Katar zuletzt jubelte (8. Bottas, 9. Zhou). Damit sind natürlich die Hoffnungen der Fans auf ein endlich wieder gutes Resultat in den Top Ten gestiegen.

Bottas zu Mercedes, Zhou zu Cadillac?

Bottas steht übrigens kurz vor der Unterschrift als dritter Mann bei Mercedes (Blick berichtete) – deshalb musste das Team vor drei Tagen Mick Schumacher (25) loswerden.

Zhou hofft für 2026 auf einen Sitz beim neuen Team von Cadillac (mit Ferrari-Power). Der Grund ist einfach: Zhous Manager Graeme Lowdon soll Teamchef bei den Amis werden. Er war früher auch mal als Teamchef von Marussia in der Formel 1.

Duell McLaren gegen Ferrari

Der GP Katar steht ganz im Zeichen des Titelduells zwischen McLaren-Mercedes und Ferrari. Nach dem Doppelsieg von Piastri und Norris im Sprint liegt das Papaya-Team jetzt vor den beiden letzten WM-Läufen mit fast beruhigenden 30 Punkten vor Ferrari (4. Sainz, 5. Leclerc).

Ab 17 Uhr MEZ stehen Norris und Piastri am Sonntag in der zweiten Reihe wieder vor dem roten Duo. Ferrari-Chef Vasseur: «Das ist sicher nicht ideal, aber wir wollen noch mit einer Titelchance zum letzten Rennen in acht Tagen in Abu Dhabi anreisen.»

McLaren ist siegessicher

Dazu wäre ein weiterer Mercedes-Sieg wie am letzten Sonntag in Las Vegas für Ferrari kein Beinbruch. Oder Max holt sich den neunten Saisonsieg.

Doch bei McLaren gibt man sich siegessicher. «Wir haben im Sprint gezeigt, dass wir ein echtes Team sind», sagte Norris. In der letzten Kurve ging der Brite vom Gas – und schenkte so Piastri den Sieg!

Bortoleto verteidigt WM-Führung

Es war das Geschenk für Brasilien, wo der Australier, dem damals noch um den WM-Titel kämpfenden Norris den Vortritt überliess.

Auch McLarens bisheriger Academy-Fahrer, Gabriel Bortoleto, ist in Form. Der Brasilianer, nächstes Jahr bei Sauber, verteidigte im Doha-Sprint mit einem 6. Platz die WM-Führung vor dem französischen Red Bull-Junior Hadjar (4.). Mit 172,5:170 Punkten gehts am Sonntag in das drittletzte Rennen 2024.