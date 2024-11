Der 8. Oktober 2023 war der letzte Höhepunkt für das Sauber-Team auf einer Rennstrecke! Seither warten die Fans auf einen WM-Punkt. Also seit 60 Wochen. Darf man jetzt in Hinwil vor dem GP Katar wieder träumen?

Sauber: Zurück an die letzte Jubelstätte!

Nach 60 punktelosen Wochen wieder in Katar

Grosse Freude bei Sauber in Katar vor einem Jahr: Guanyu Zhou wird von Alunni Bravi nach seinem 9. Platz geherzt.

Endlich können und dürfen Ersatz-Teamchef Alunni Bravi und seine zwei für 2025 entlassenen Fahrer Zhou und Bottas in ihren Pressemitteilungen Optimismus verbreiten. «Die Strecke bringt grossartige Erinnerungen zurück. Katar war gut für uns in der Vergangenheit. Ich habe ein tolles Gefühl.»

Sechs WM-Punkte

Die Hitzeschlacht vor einem Jahr auf dem 5,38 km langen Losail-Kurs in Doha spülte das Alfa-Sauber-Duo wie die vielen Strafen und Safety-Car-Phasen nach vorne: 8. Bottas vom 9. Startplatz, 9. Zhou aus der letzten Startreihe. Bilanz: Sechs WM-Punkte!

Vor dem Sauber-Duo lag Esteban Ocon (7.) im Alpine. Der Franzose musste sich im Cockpit sogar zweimal übergeben. Auch anderen Piloten war es schlecht geworden. Glück für den goldenen Tag war es auch, dass Sainz mit einem Benzinleck gar nicht starten konnte. Und Hamilton wurde in der ersten Kurve von Teamkollege Russell rausgeschossen.

Verstappen 11 – Ferrari 0

Bereits am Freitag steigt nach dem ersten Training (14.30 Uhr) ab 18.30 Uhr die Qualifikation für den sechsten und letzten Sprint 2024. Es wird insgesamt die 18. Auflage des weiter umstrittenen Zusatzprogrammes – elfmal hat Verstappen gewonnen. Allein dies hat dem Holländer schon 111 WM-Punkte eingebracht.

Zweitbester Sprinter ist das aktuelle WM-Schlusslicht Bottas mit zwei Siegen 2021 in Monza und São Paulo. Je einmal gewannen Pérez, Russell, Piastri und Norris. Ferrari wartet weiter auf einen Sprint-Erfolg.

Cadillac auf Fahrersuche

Nach dem lange wegen des Namens Andretti verhinderten Einstiegs von Cadillac F1 im Jahre 2026 steht jetzt fest: Teambesitzer General Motors (GM) sucht ein US-Talent (Favorit Colin Herta) und einen erfahrenen Piloten.

Und bereits brachten die deutschen Medien wieder Mick Schumacher (25) ins Gespräch. Dieser wurde am Donnerstag von Mercedes nach zwei Jahren als Ersatz- und Simulatorfahrer offiziell mit vielen lobenden Worten verabschiedet.

Schumi wieder gescheitert

Der Schumi-Clan muss sich fragen, warum Mercedes für 2025 Antonelli (18) holte und als dritter Mann jetzt Bottas (35) oben auf der Liste steht.

Der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher (53) weiss jetzt, dass der berühmte Namen zwar am Anfang Türen öffnet. Doch dann sind Leistung und Persönlichkeit wichtig. Schumi junior wird wohl weiter für Alpine in der Langstrecken-WM und damit in Le Mans unterwegs sein.