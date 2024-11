Ab 2026 soll mit Cadillac ein elftes Formel-1-Team an den Start gehen.

1/2 F1-Boss Stefano Domenicali kann bald ein elftes Team begrüssen. Foto: Lukas Gorys

Die Formel 1 hat sich mit dem amerikanischen Autobauer General Motors auf einen Einstieg von Tochterfirma Cadillac als elftes Team geeinigt (Blick berichtete). Cadillac wird die ersten beiden Saisons 2026 und 2027 noch mit einem fremden Motor – wohl von Ferrari – an den Start gehen. Danach soll die Power von General Motors kommen.

Der einstige Widerstand gegen das amerikanische Projekt ist gewichen, weil sich Ex-Rennfahrer Michael Andretti als starker Mann des neuen Teams zurückgezogen hat. Cadillac hat schon eine Fabrik in Silverstone. Aktuell wird im Toyota-Windkanal in Köln an einem neuen Boliden für die Saison 2026 unter den neuen F1-Regeln getüftelt.