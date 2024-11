Theater um 11. GP-Team endlich beendet? Andretti raus – und die Tür geht auf

Manchmal sind die Wege in der Formel 1 nicht nur auf dem Fahrermarkt unergründlich. So müssen die zehn Teams wohl akzeptieren, dass Andretti ab 2026 durch die Hintertür als 11. Team am Milliardenkuchen mitnaschen kann. Hier gehts zum Boxenstopp von Roger Benoit.