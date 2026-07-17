Das zweite Training in Spa. Wieder 24 Grad und herrlicher Sonnenschein um 17 Uhr. Kurz zuvor hatte es mal für einige Minuten geregnet. Schnellster auf der 7,004 km langen Ardennen-Piste: WM-Leader Antonelli Weltmeister Norris und Topfavorit Verstappen.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Bei Audi konnte der Brasilianer Gabriel Bortoleto (21) sein Formhoch weiter unter Beweis stellen. Am Mittag lag er als Zehnter noch um 0,5 Sekunden vor Nico Hülkenberg (38). Diesmal waren es fast 0,4 Sekunden, die Bortoleto als 13. schneller war. Hülkenberg war als 17. sogar noch langsamer als sein angeblicher Transfer Gegner Sainz (Williams). Diesem hatte der Deutsche für 2027 den Audi-Reservesitz angeboten (im Blick).

Vor einem Jahr holte hier Bortoleto im Sauber als neunter zwei WM-Punkte, Hülkenberg (zweimal überrundet) ging als Zwölfter leer aus.

Drei Fahrer müssen zurück

Bereits sind drei Straftäter für den GP Belgien bekannt: Weltmeister Lando Norris (McLaren-Mercedes) und Lance Stroll (Aston Martin-Honda) müssen am Sonntag zehn Startplätze zurück, weil sie jeweils ihre vierte Steuereinheit einsetzten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Isack Hadjar (Red Bull-Ford muss aus der letzten Reihe starten. Er braucht den fünften Verbrennungsmotor, den fünften Turbo und das fünfte Auspuff-System. Bei Mercedes sollen beide Fahrer am Strafen-Abgrund mit ihren Motoren-Teilen herumtanzen.

Colapinto (7.) träumt vom WM-Titel

Im ersten Training hatte Verstappen vom Start weg den Ton angegeben und die Bestzeit nie abgeben müssen. In den zweiten 60 Minuten meldeten WM-Leader Antonelli und Weltmeister Norris ihre Ambitionen an.

Für eine Überraschung sorgte der Argentinier Franco Colapinto im Alpine – Position 7. Der Gaucho läuft bereits im Dress des Messi-Teams herum. Ob ihm Sainz und Alonso mit dem Spanien-Tenue am Wochenende folgen? Die sieben englischen und französischen Piloten müssen sich am Samstag um die goldene WM-Ananas streiten.

Antonelli jagt sechsten Sieg

Nach seinen fünf Siegen in Serie ist Antonelli in den letzten drei Rennen etwas ausgerutscht. Sein Vorsprung auf Partner Russell ist auf 25 Punkte geschrumpft. Was den Italiener aber nicht aus der Ruhe bringen lässt. «Natürlich kann man den Frust nicht verbergen, wenn wieder etwas schief geht. Aber alle Probleme sind erklärbar.»

Auf die Frage, wie er seine bisherige Saison von 1 bis 10 bewerten würde, antwortete Kimi zuerst mit seinen fünf eigenen Fehlern und sagte dann «8,5 – das trifft es wohl!» Was für ein erfrischender und selbstkritischer Mensch.

Federer: «Kontrolliere die Emotionen»

Kürzlich traf er in Wimbledon Roger Federer und sagte: «Da weisst du, wer wirklich ein Superstar ist. In wenigen Minuten habe ich viel für mein Leben gelernt. Wir haben über Druck gesprochen und dann sagte er: „Kontrolliere deine Emotionen, vor allem jene, die Fehler verursachen können.“ Kimi lachte: «Aber als Italiener bleibe ich ein Fan von Yannik Sinner!»

Ferrari jagt Favoriten

Interessant, dass der fünffache Spa-Sieger Hamilton (nur Schumi mit sechs Erfolgen hat mehr) meistens vor Ferrari-Teamkollege Leclerc zu finden ist. Auch wenn der Monegasse das letzte Rennen in Silverstone gewonnen hat.

Die Frage bleibt: Können die Roten in der Qualifikation am Samstag ab 16 Uhr (TV live) und dann am Sonntag ab 15 Uhr auf den 44 Runden mit Mercedes, Red Bull und McLaren mithalten?

Aston Martin nur peinlich

Eine traurige Figur gaben am ersten Trainingstag die grünen Aston Martin-Honda ab. Stroll und Crawford am Mittag und Stroll sowie Alonso am Abend verloren über fünf Sekunden auf die Spitze. Und noch schlimmer: fast zwei Sekunden auf Neu-Einsteiger Cadillac.

In der nächsten Woche in Ungarn soll endlich ein grosses Upgrade von Aero-Guru Adrian Newey kommen. Honda will dann nach der Sommerpause in Zandvoort nachlegen. Ob dann die peinlichen Vergleiche mit den früheren Bettler-Teams wie HRT, Caterham oder Marussia verschwinden?