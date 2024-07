Briten schaffen zu Hause Historisches

Erstmals seit 1968 in Südafrika (Jim Clark vor Graham Hill und Jackie Stewart) stehen heute ausgerechnet auf der Heimwiese von Silverstone wieder drei Briten beim Grand-Prix-Start vorne.

1/12 Die Drei von der Spitze: Russell (m.), Hamilton (l.) und Norris sorgen in Silverstone für eine historische Quali.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Trotz des unfreundlichen Wetters mit viel Regen waren am Samstag gegen 100'000 Zuschauer an die traditionelle Rennstrecke gekommen. «Ihr seid das beste Publikum der Welt, danke», sagte Sir Lewis Hamilton. Er wurde von Teamkollege und Österreich-Sieger George Russell (26) nur um 0,171 Sekunden geschlagen. Es wäre die 105. Pole-Position des achtfachen Silverstone-Siegers gewesen.

Die beiden Dominatoren der letzten Rennen, Norris und Verstappen, starten diesmal wieder gemeinsam – aber erst aus der zweiten Reihe. Norris ist bereit und lacht: «Ich glaube, ich muss mich zuerst auf die beiden Mercedes vor mir kümmern.»

Regen – ja oder nein?

Für Verspappen war die Qualifikation mit einem kaputten Unterboden (zu stark über die Randsteine gefahren) eine reine Schadensbegrenzung. Der Holländer hofft, dass ihm am Sonntag vielleicht das Wetter etwas hilft – zu 60 Prozent ist Regen angesagt.

Bei Mercedes hing der Himmel nach der 83. Startreihe mit beiden Autos vorne voller Geigen. Kurz vor der Qualifikation hatte Chef Toto Wolff schon den ersten Formel-2-Sieg seines Schützlings Andrea «Kimi» Antonelli (17) gefeiert.

Und einen Fehler wird der Wiener nicht mehr machen: «In Spielberg habe ich nach der Karambolage zwischen Max und Lando dem George in den Funk gebrüllt: ‹Wir können gewinnen›». Dass der Brite gleichzeitig mit einem 320-km/h-Bremsmanöver beschäftigt war, übersah Wolff, «zum Glück ist er nicht vor der Piste gerutscht.»

Pérez und Bottas schwach ...

Die Qualifikation wurde für Pérez im Red Bull zu einer Katastrophe. Nach sieben Minuten landete der Mexikaner im Kiesbett und in der letzten Reihe mit dem Motorenwechsel-Opfer Gasly. Lange wird Pérez (trotz Vertrag) kaum mehr seine Chefs enttäuschen. Am Donnerstag wird er in Silverstone beim Filmtag der Bullen im aktuellen RB20 bereits von Ersatzfahrer Liam Lawson ersetzt.

Bei Sauber erlebte auch Bottas ein Drama. Für seinen Mut, als erster Pilot auf der nassen Strecke mit dem roten weichen Gummi zu attackieren, wurde der Finne nicht belohnt und schied 2024 zum achten Mal im ersten Quali-Teil aus.

Dafür überlebte zum zweiten Mal nach Barcelona sein Teamkollege Zhou die ersten 18 Minuten. Doch dann war Feierabend. Er startet als 14. direkt vor Bottas. Damit konnte Zhou im Trainingsduell auf 1:11 verkürzen.

... aber besser als letzte Saison

Bottas musste übrigens vor einem Jahr sogar als Letzter starten. Dem damaligen Alfa-Sauber-Piloten wurden alle Zeiten gestrichen, weil er ohne Benzin auf der Strecke ausrollte. Gefordert ist mindestens ein Liter. Beim früheren Star (zehn GP-Siege) wurden gerade mal 0,090 Liter im Tank gefunden.

Die beste Meldung für Hinwil am Schluss: Der zukünftige Sauber-Audi-Pilot Nico Hülkenberg (36) reitet auf einer sensationellen Erfolgswelle. Am Sonntag steht der Deutsche neben Piastri in der dritten Reihe.

