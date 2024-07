Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Jetzt hat mit Haas-Ferrari auch das letzte Formel-1-Team für 2025 mindestens einen GP-Fahrer offiziell bestätigt: Oliver Bearman (19). Der Brite, seit November 2021 in der Ferrari Academy, war die logische Wahl nach dem Hülkenberg-Abgang zu Audi-Sauber.

Bereits beide Piloten fix sind bei Ferrari, Red Bull sowie den Mercedes-Kunden Aston Martin und McLaren. Mit anderen Worten: Es sind nur noch sechs Cockpits frei. Star unter den Fahrern ohne Vertrag bleibt Carlos Sainz (29). Der neue Favorit ist Alpine!

Bearmans Lebenstraum in Silverstone-Training

Die Wahl auf den Formel-2-Fahrer Bearman (Sprintsieger in Spielberg) verdankt er auch seiner genutzten Chance als Sainz-Ersatz (Blinddarm-OP) in Jeddah: Platz 7 ohne Fehler. Am Freitag darf der stets bescheidene Fahrer in Silverstone bereits zum dritten Mal 2024 für Haas in den ersten 60 Minuten ran. «Damit geht mein erster Lebenstraum in Erfüllung. Formel 1 vor dem Heimpublikum. Und von einem GP-Vertrag für mehrere Jahre träumen die meisten Rennfahrer auf dieser Welt.»

Wer wird 2. Fahrer bei Haas-Ferrari?

Sein Prema-F2-Teamkollege Andrea «Kimi» Antonelli (bald 18) wird ihm nächstes Jahr bei Mercedes folgen – wenn Verstappen nicht kommt. Also hat der junge Italiener gute Chancen! Bei Haas streiten sich drei Fahrer um den Sitz neben Bearman: Ocon, Bottas, Magnussen.

Im ersten Silverstone-Training dürfen noch zwei Piloten 60 Minuten Erfahrung sammeln: Jack Doohan bei Alpine und Franco Colapinto bei Williams.